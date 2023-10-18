Für Fondsselektoren und Portfoliomanager Columbia Threadneedle Investments baut Team für Regionalbanken aus

Neuzugang bei Columbia Threadneedle Investments: David Kaynak verstärkt das deutsche Team für Regionalbanken. Er ist unter anderem Ansprechpartner für Fondsselektoren, Berater und Portfoliomanager.

Columbia Threadneedle Investments baut sein Deutschland-Team aus und verpflichtet David Kaynak als Sales Manager für Regionalbanken. Er betreut seit dem 1. Oktober deutschlandweit Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Er fungiert zudem als zentrale Schnittstelle und Ansprechpartner für Fondsselektoren, Berater und Portfoliomanager, insbesondere in den Bereichen Depot-A-Management, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Kaynak berichtet an Jesco Schwarz, Leiter des Teams für Regionalbanken bei Columbia Threadneedle Investments.

Kaynak hat bereits Erfahrungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung. Seine letzte Station war bei einer großen süddeutschen Kreissparkasse, wo er als Private Wealth Manager vermögende Anleger und Familien betreute. Zuvor war er unter anderem bei der Landesbank Baden-Württemberg tätig.