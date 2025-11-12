Mit zwei neuen aktiven ETFs eröffnet der Asset Manager europäischen Anlegern den Zugang zu einer Kombination aus quantitativer Analyse und aktivem Management.

Boston, Sitz von Columbia Threadneedle Investments: Der Vertrieb der aktiven ETFs für US- und europäische Aktien ist gestartet, aktive ETFs für globale Aktien und Schwellenländeraktien folgen.

ETF-Effizienz kombiniert mit aktivem Management: Columbia Threadneedle Investments hat seine ETF-Kompetenz aus den USA nach Europa übertragen. Seit Kurzem sind zwei neue aktive ETFs an der Deutschen Börse Xetra handelbar:

Beide ETFs sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und kombinieren die Stärken quantitativer Modelle mit den Vorteilen einer aktiven Investmentstrategie. Ziel ist es, Anlegern eine risikobereinigte Rendite zu bieten, die langfristig über der jeweiligen Benchmark liegt – und das bei einer attraktiven Kostenstruktur.

„Quant Redefined“ – eine neue Generation aktiver ETFs

Die beiden Strategien sind Teil der „Quant Redefined“-Serie (CT QR), die auf den erfolgreichen aktiven ETFs von Columbia Threadneedle in den USA basiert. Für den europäischen Markt wurde das Konzept weiterentwickelt, um aktives Management gezielt mit quantitativer Systematik zu verbinden.

Der CT QR Series European Equity Active UCITS ETF orientiert sich am MSCI Europe Index, während der CT QR Series US Equity Active UCITS ETF den Russell 1000 Index als Referenz nutzt. Beide Fonds zielen darauf ab, als zentrale Bausteine in breit diversifizierten Kundenportfolios zu dienen.

Kombination aus Datenkraft und aktivem Urteil

Das Investmentkonzept folgt einem zweistufigen Prozess:

Quantitative Vorauswahl: Mit Hilfe eines firmeneigenen quantitativen Modells identifiziert das Managementteam Aktien mit dem größten Potenzial zur Outperformance . Schwach bewertete Titel werden konsequent ausgeschlossen. Fundamentale Selektion: Anschließend bewertet das Team die verbliebenen Aktien und wählt die jeweils attraktivsten Werte pro Sektor aus.

Das Ergebnis sind fokussierte, robuste Portfolios, die rund 35 Prozent der Indexwerte abdecken und einen Tracking Error von 2 bis 4 Prozent aufweisen. Ein halbjährliches Rebalancing sorgt für Stabilität, während tägliche Überprüfungen schnelle Anpassungen bei Herabstufungen ermöglichen.

Zugang zu aktivem Management – einfach und transparent

Mit den neuen ETFs macht Columbia Threadneedle aktives Portfoliomanagement in einem transparenten, börsengehandelten Format für europäische Investoren zugänglich. Das Ziel: Die Vorteile aktiver Strategien – höhere Flexibilität, gezieltes Risikomanagement und potenzielle Outperformance – mit der Kosteneffizienz und Liquidität von ETFs zu vereinen.

Globaler Asset Manager mit starker Basis

Columbia Threadneedle Investments zählt zu den führenden globalen Asset Managern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.300 Mitarbeitende, darunter 550 Investment- und über 200 Research-Experten und Expertinnen in 18 Ländern auf drei Kontinenten. Insgesamt verwaltet Columbia Threadneedle ein Vermögen von 574 Milliarden Euro in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi-Asset und Alternative Investments (Stand: 30.09.2025).

Als Teil der Ameriprise Financial, Inc. profitiert Columbia Threadneedle von der finanziellen Stärke und Stabilität eines diversifizierten, weltweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens.

Effizienz und Potenzial für Mehrwert

Mit der Einführung der „Quant Redefined“-Serie will Columbia Threadneedle die nächste Entwicklungsstufe aktiver ETFs nach Europa bringen. Anleger erhalten damit Zugang zu einer Strategie, die das Beste aus zwei Welten verbindet: die Effizienz und Transparenz von ETFs und das Mehrwertpotenzial eines aktiven, researchgestützten Investmentansatzes.