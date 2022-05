Bei Columbia Threadneedle Investments Florian Uleer wird Leiter des europäischen Wholesale-Vertriebs

Columbia Threadneedle Investments ernennt im Zuge der Integration von BMO GAM (Emea) eine Führungsmannschaft für den Vertrieb in Europa. Ab dem Sommer treten die Anlagegesellschaften gemeinsam unter dem Namen Columbia Threadneedle Investments auf.

Leiter des europäischen Wholesale-Vertriebs ist ab sofort Florian Uleer, teilt Columbia Threadneedle Investments mit. Uleer ist seit dem Jahr 2015 Deutschland-Chef der Gesellschaft. In seiner neuen Position soll er eng mit Rogier van Harten, Chef des institutionellen Geschäfts in Europa, und Emmanuel Archampong, Chef des Versicherungsgeschäfts (Emea), zusammenarbeiten. Das Trio soll an Emea-Vertriebschefin Michaela Collet Jackson berichten.

Uleers Rolle als Deutschland-Chef übernimmt Jürgen Florack. Der Experte ist seit April 2019 Leiter des institutionellen Vertriebs von BMO in Deutschland.

Jackson sagt zu den Personalien: „Die Präsenz in Europa auszubauen, ist seit langem ein Ziel von Columbia Threadneedle. Jetzt haben wir das Potenzial, mit einem bedeutenden Schritt unseren Auftritt in der Region zu verändern. Mit der breiteren Abdeckung von Kundenbedürfnissen und den Fähigkeiten unserer erweiterten Organisation haben wir eine hervorragende strategische Möglichkeit, unser Geschäft zu stärken und zu vergrößern. Dies erfordert eine starke europäische Führungsmannschaft, die sowohl unsere europäische Vertriebsfunktion vorantreibt als auch die strategischen Anforderungen unserer europäischen Kunden innerhalb des gesamten Unternehmens vertritt.“