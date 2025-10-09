Columbia Threadneedle Investments verstärkt institutionellen Vertrieb
Der Asset Manager Columbia Threadneedle Investments hat zwei neue Mitarbeiter für den institutionellen Vertrieb gewonnen. Seit Oktober 2025 ergänzen Christopher Newsome und Dennis Neumann das Team am Frankfurter Standort.
In ihrer neuen Rolle werden Newsome und Neumann institutionelle Bestandskunden betreuen und weitere Kunden werben. Darüber hinaus sollen sie gemeinsam mit dem Vertriebsteam den Service und die Kundenbetreuung weiterentwickeln, wie das Unternehmen mitteilt.
Mehrjährige Erfahrungen im Vertrieb großer Asset Manager
Newsome bringt elf Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche mit. Er kommt vom Vermögensverwalter Ninety One, wo er institutionelle sowie Wholesale-Kunden betreute. Seine Arbeit konzentrierte sich vorwiegend auf Versicherungsgesellschaften, Consultants und Dachfonds. Zuvor war Newsome als Fondsanalyst für Aktienstrategien bei der Deka tätig.
Sein Kollege Neumann war vor seiner neuen Tätigkeit bei Columbia Threadneedle Investments fünf Jahre im institutionellen Vertrieb von Union Investment tätig und betreute dort vor allem Geschäftskunden und Banken. Frühere Stationen umfassen Praktika im Vertrieb und Handel von strukturierten Produkten bei der Vontobel Bank und der Deutschen Bank.
Columbia Threadneedle Investments ist eine global tätige Fondsgesellschaft, die eine breite Auswahl an Investmentstrategien und -lösungen für private, institutionelle sowie Firmenkunden anbietet. Das Unternehmen beschäftigt über 2.300 Mitarbeiter in 17 Ländern in Nordamerika, Europa sowie Asien und verwaltet ein Vermögen von 557 Milliarden Euro.