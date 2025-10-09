Der Asset Manager Columbia Threadneedle Investments verstärkt seinen Standort in Deutschland. Im Team in Frankfurt sind künftig zwei neue Vertriebsmitarbeiter tätig.

Dennis Neumann (l.) und Christopher Newsome sind seit Oktober Teil des deutschen Teams des Vermögensverwalters Columbia Threadneedle Investments.

Der Asset Manager Columbia Threadneedle Investments hat zwei neue Mitarbeiter für den institutionellen Vertrieb gewonnen. Seit Oktober 2025 ergänzen Christopher Newsome und Dennis Neumann das Team am Frankfurter Standort.

In ihrer neuen Rolle werden Newsome und Neumann institutionelle Bestandskunden betreuen und weitere Kunden werben. Darüber hinaus sollen sie gemeinsam mit dem Vertriebsteam den Service und die Kundenbetreuung weiterentwickeln, wie das Unternehmen mitteilt.

Mehrjährige Erfahrungen im Vertrieb großer Asset Manager

Newsome bringt elf Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche mit. Er kommt vom Vermögensverwalter Ninety One, wo er institutionelle sowie Wholesale-Kunden betreute. Seine Arbeit konzentrierte sich vorwiegend auf Versicherungsgesellschaften, Consultants und Dachfonds. Zuvor war Newsome als Fondsanalyst für Aktienstrategien bei der Deka tätig.

Sein Kollege Neumann war vor seiner neuen Tätigkeit bei Columbia Threadneedle Investments fünf Jahre im institutionellen Vertrieb von Union Investment tätig und betreute dort vor allem Geschäftskunden und Banken. Frühere Stationen umfassen Praktika im Vertrieb und Handel von strukturierten Produkten bei der Vontobel Bank und der Deutschen Bank.