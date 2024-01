Columbia Threadneedle Investments hat einen neuen Aktienfonds für japanische Aktien gestartet. Mit dem CT (Lux) Japan Equities erweitert der Asset Manager aus Luxemburg sein Fondssortiment. Der an europäische Anleger gerichtete Fonds hat gemäß der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union die Artikel-8-Klassifizierung erhalten.

Verwaltet wird der Japan-Aktienfonds von Daisuke Nomoto, dem Leiter Japanische Aktien bei Columbia Threadneedle. Die Titelauswahl des Fonds berücksichtigt japanische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Nomoto betreut bereits seit über zehn Jahren eine japanische Aktienstrategie. Sein Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit hohen oder steigenden Renditen auf investiertes Kapital. Mit diesem Ansatz soll auch der neue Fonds langfristig Kapitalwachstum erzielen.

Der Aktienmarkt in Japan befindet sich momentan im Aufschwung. Für Michaela Collet Jackson, Vertriebsleiterin EMEA bei Columbia Threadneedle, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für eine Ausweitung von Nomotos Aktienstrategie auf den neuen Fonds. Nomoto hebt vor allem die „Stärkung der Unternehmenstätigkeit“ in Japan hervor, die sich „vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation“ in Zukunft positiv auf die Kurse auswirken dürfte.