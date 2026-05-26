Bei Columbia Threadneedle Investments wechselt die Führung des Deutschlandgeschäfts – und damit die Verantwortung für ein 20-köpfiges Team in Frankfurt.

Kommt von Edmond de Rothschild Regine Wiedmann übernimmt das Ruder bei Columbia Threadneedle in Deutschland

„Viele Investoren wollen etwas mit mehr Wumms, mit mehr Alpha“

Columbia Threadneedle Investments ernennt Regine Wiedmann zum 1. Juni 2026 zur Country Head Germany. Sie übernimmt damit die Leitung des Deutschlandgeschäfts des Asset Managers und berichtet an Florian Uleer, Leiter der europäischen und nahöstlichen Kundengruppe (Head of Europe and Middle East Client Group).

In ihrer neuen Funktion verantwortet Wiedmann das institutionelle Geschäft und das Wholesale-Geschäft in Deutschland. Sie führt ein 20-köpfiges Team am Frankfurter Standort und betreut institutionelle Anleger sowie Vertriebspartner. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf aktiven ETFs, Aktien- und Anleihestrategien, LDI-Lösungen sowie alternativen Anlagen.

Langjährige DACH-Erfahrung

Wiedmann kommt von Edmond de Rothschild Asset Management, wo sie als Leiterin Vertrieb DACH das institutionelle Geschäft und die Wholesale-Partnerschaften in der Region verantwortete. Zuvor war sie in leitenden Vertriebspositionen für Deutschland und den DACH-Raum bei Goldman Sachs Asset Management, Tiberius Asset Management und der Vicenda Asset Management tätig.

„Regine Wiedmann ist eine hoch angesehene und erfahrene Führungskraft im Vertriebsbereich“, sagt Florian Uleer. „Ihre Expertise und ihr Netzwerk werden entscheidend dazu beitragen, unsere nächste Wachstumsphase in Deutschland voranzutreiben – sowohl bei institutionellen Kunden als auch bei Vertriebspartnern.“

Wiedmann selbst erklärt: „Ich freue mich darauf, das Deutschlandgeschäft von Columbia Threadneedle in einer für unsere Kunden entscheidenden Marktphase zu leiten. Mit unserem Schwerpunkt auf aktivem Management, Research und Innovation sowie einem klaren, kundenorientierten Ansatz ist Columbia Threadneedle gut aufgestellt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.“

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist eine global tätige Fondsgesellschaft mit mehr als 2.200 Mitarbeitern in 18 Ländern. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben 574 Milliarden Euro in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi-Asset und Alternative Investments. Es ist die Asset-Management-Gruppe des US-Finanzdienstleisters Ameriprise Financial.