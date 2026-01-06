Torben Reckmann wechselt von der Dekabank zu Columbia Threadneedle Investments. In Frankfurt betreut er künftig Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Torben Reckmann ist seit Januar 2026 als Sales Manager Regional Banks bei Columbia Threadneedle Investments in Frankfurt tätig. In seiner neuen Position betreut er Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Er berichtet an Florian Preissler, Leiter Regionalbanken bei Columbia Threadneedle Investments.

Reckmann kommt von der Dekabank, wo er knapp zwei Jahre als Spezialist Investment-Strategie im Bereich Private Banking & Wealth Management arbeitete.

Wurzeln im Sparkassensektor

Vor seiner Zeit bei der Dekabank war Reckmann sechs Jahre bei der Sparkasse an der Lippe in Lünen tätig, zuletzt als Private-Banking-Berater. Er hat einen Bachelor in Business Administration der Frankfurt School of Finance & Management.

Reckmann ist bereits der zweite Neuzugang im Regionalbanken-Team: Im August 2025 war Patrick Möbs zum Unternehmen gestoßen, um das Regionalbankengeschäft weiter auszubauen. Auch der institutionelle Vertrieb am Frankfurter Standort wurde zuletzt erweitert – im Oktober 2024 kamen Christopher Newsome und Dennis Neumann hinzu.