Comdirect baut Baufi-Index

Die Finanzkrise hindert die Deutschen offenbar nur wenig, ihr Wohneigentum per Kredit zu finanzieren. So liegt der von der Comdirect Bank neu geschaffene Stimmungsindex Baufinanzierung derzeit bei 97 Punkten. Ein Stand von 100 Punkten signalisiert eine unveränderte Finanzierungsbereitschaft. Ein höherer Wert steht dafür, dass mehr Deutsche Baukredite aufnehmen wollen und umgekehrt.Um den Index zu ermitteln, befragt das Meinungsforschungsinstitut Forsa künftig alle zwei Monate 1.014 Deutsche im Alter von mindestens 18 Jahren.„Dass sich die Stimmung zum Thema Baufinanzierung nicht verschlechtert hat und bei einigen Zielgruppen sogar positiv ist, liegt sicher auch am aktuellen Zinsniveau“, sagt Tobias Lücke. Die Konditionen für Hypothekendarlehen bewegten sich bereits wieder in Richtung historischer Tiefststände, so der Leiter der Baufinanzierungsabteilung in der Comdirect Bank.