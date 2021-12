Comdirect-Studie Negative Realzinsen: So viel Geld verlieren die Deutschen

Die Direktbank-Tochter der Commerzbank Comdirect hat in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Unternehmensberatung Barkow Consulting errechnet, wie viel Vermögen in Deutschland durch niedrige Zinsen verloren geht. Sparkonten, Tages- und Festgeld – nach wie vor die beliebtesten Anlageprodukte in Deutschland – erbringen seit geraumer Zeit Zinsen, die nicht einmal die Inflation ausgleichen können. Auch wenn es nominal noch etwas Geld für das Gesparte gibt – die Realzinsen, also die Zinsen nach Abzug von Inflation, sind negativ.

Comdirect und Barkow Consulting haben auch errechnet, in welchen Bundesländern die Menschen am meisten Geld verlieren. Ergebnis: Besonders dramatisch ist die Situation in Hessen. Dort geht Sparern durch negative Realzinsen pro Kopf und Jahr 552 Euro durch die Lappen.

Auch im Verhältnis zum Einkommen haben insbesondere Hessen das Nachsehen: Sie verlieren auf diese Weise im Mittel 2,5 Prozent ihres Einkommens. Im Bundesdurchschnitt sind es 1,9 Prozent.