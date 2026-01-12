Die Commerzbank-Tochter Comdirect und State Street haben einen gemeinsamen ETF auf den S&P All World Index gestartet. Der Fonds deckt über 4.100 Unternehmen ab.

Die Direktbank Comdirect hat zusammen mit State Street Global Advisors einen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt. Der Comdirect S&P All World State Street ETF soll Anlegern eine umfassendere globale Aktienanlage ermöglichen als herkömmliche Welt-ETFs, wie die Commerzbank-Tochter auf ihrer Website mitteilt.

Breiter als klassische Weltindizes

Der neue ETF bildet den S&P All World Index ab und unterscheidet sich laut Comdirect durch seinen erweiterten Ansatz von gängigen Produkten: Neben Industrie- und Schwellenländern deckt er auch Small Caps ab – allerdings mit Einschränkungen.

Die im ETF enthaltenen Nebenwerte müssen zwei Kriterien erfüllen. Zum einen müssen Sie in den vergangenen zwei Jahren einen Gewinn je Aktie erzielt haben. Außerdem müssen die Titel ausreichend liquide sein. Insgesamt umfasst der Fonds nach Angaben der Comdirect mehr als 4.100 Unternehmen aus über 40 Ländern.

Kostenfreier Handel über Tradegate

Beim Kauf oder Verkauf über den Handelsplatz Tradegate fallen der Comdirect zufolge weder Orderentgelte noch börsenplatzabhängige Gebühren an. Dies gilt sowohl für Einmalanlagen als auch für Sparplanausführungen. Die Depotführung bleibt kostenfrei, solange der ETF in einem Comdirect-Depot gehalten wird.

Zu weiteren Produktdetails wie der Gesamtkostenquote (TER) oder der ISIN machte die Direktbank bislang keine Angaben.