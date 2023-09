Unbeliebt, aber heiß begehrt Comeback der Atomkraft: Rendite aus dem Reaktor

Während Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen ist und die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz genommen wurden, geht der Rest der Welt den umgekehrten Weg und investiert massiv in den Ausbau der Kernenergie. Weltweit sind rund 450 Kernkraftwerke in 32 Ländern mit einer Nettoleistung von rund 395 Gigawatt in Betrieb. In den nächsten Jahren sollen mehr als 50 Reaktoren hinzukommen, die sich aktuell im Bau befinden. Und die weiteren Planungen laufen auf Hochtouren. So will China 150 Kernkraftwerke bauen, Indien 50 und die japanische Regierung plant die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Reaktoren. Auch unser Nachbarland Frankreich will zunächst sechs neue Kernkraftwerke bauen. Der Bau von acht weiteren Reaktoren wird geprüft. Außerdem ist eine Verlängerung der Laufzeiten der bestehenden Kraftwerke auf über 40 Jahre im Gespräch.Von den deutschen Vorbehalten scheint man andernorts nicht überzeugt zu sein.

Kleiner, modularer, flexibler: Small Modular Reactors

Viel erhofft man sich auch von sogenannten Small Modular Reactors (SMR). Dabei handelt es sich um Kernreaktoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Großreaktoren in vielerlei Hinsicht kompakter und modularer aufgebaut sind. Sie zeichnen sich durch ihre geringere Größe und ihre Skalierbarkeit aus. In der Regel haben SMRs eine elektrische Leistung von weniger als 300 Megawatt und sind damit deutlich kleiner als Großreaktoren.

Die Module können in Fabriken hergestellt und dann vor Ort zusammengebaut werden. Dieser Ansatz soll die Kosten für den Bau und die Inbetriebnahme von Kernkraftwerken senken, die Zeit bis zur Fertigstellung verkürzen und die Flexibilität bei der Standortwahl erhöhen. SMRs können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, von der Stromerzeugung bis zur Wärmeversorgung von Industrieanlagen oder dem Einsatz in entlegenen Gemeinden. Sie werden auch als mögliche Option für die Dekarbonisierung des Energiesektors betrachtet, da sie im Vergleich zu fossilen Brennstoffen geringere CO₂-Emissionen aufweisen.

Weltweit werden jährlich mehr als 62.000 Tonnen Uran für die Erzeugung von Atomstrom benötigt. Schon heute übersteigt die Nachfrage der Kraftwerksbetreiber das Angebot – mit weiter steigender Tendenz. Uran wird in der Regel im Tief- oder Tagebau gewonnen. Dabei werden Erzlagerstätten abgebaut, um das Metall zu gewinnen. Obwohl die weltweiten Uranvorkommen noch lange nicht erschöpft sind, deckt die weltweite Minenproduktion des radioaktiven Elements nur drei Viertel des Bedarfs ab. Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit noch etwa 12,3 Millionen Tonnen Uran in der Erde lagern. Der restliche Bedarf wird derzeit aus sekundären Quellen gedeckt, zum Beispiel aus nicht mehr genutzten Atomsprengköpfen.

Die fünf wichtigsten Förderländer für Uran:

Kasachstan ist mit einem Produktionsanteil von 44 Prozent der größte Uranproduzent der Welt. Das Land verfügt über große Uranvorkommen und hat seine Produktion in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert.

ist mit einem Produktionsanteil von 44 Prozent der größte Uranproduzent der Welt. Das Land verfügt über große Uranvorkommen und hat seine Produktion in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Kanada ist auch einer der größten Produzenten von Uran in der Welt. Die Athabasca-Basin-Region enthält einige der weltweit reichsten Uranvorkommen (15 Prozent).

ist auch einer der größten Produzenten von Uran in der Welt. Die Athabasca-Basin-Region enthält einige der weltweit reichsten Uranvorkommen (15 Prozent). Namibia verfügt über bedeutende Uranvorkommen und ist einer der führenden Exporteure von Uran (12 Prozent).

verfügt über bedeutende Uranvorkommen und ist einer der führenden Exporteure von Uran (12 Prozent). Australien ist ein bedeutender Uranproduzent mit reichen Lagerstätten. Die Olympic Dam Mine in Südaustralien ist eine der größten Uranminen der Welt (8 Prozent).

ist ein bedeutender Uranproduzent mit reichen Lagerstätten. Die Olympic Dam Mine in Südaustralien ist eine der größten Uranminen der Welt (8 Prozent). Usbekistan ist ein weiteres Land, das eine beträchtliche Menge an Uran fördert und exportiert (5 Prozent).

Verunsicherung im Niger: Beeinflusst der Militärputsch die Uranversorgung?

Hauptlieferant von Uran war im vergangenen Jahr das 1997 gegründete kasachische Unternehmen Kazatomprom. Von besonderer Bedeutung für Europa ist das Uranabbaugebiet im Niger. Dort wurden im vergangenen Jahr rund 2.200 Tonnen Uran gefördert. Auch wenn diese Menge im globalen Vergleich gering erscheint, deckt der afrikanische Staat rund 25 Prozent der Uranimporte der Europäischen Union. Zuletzt sorgte jedoch ein Putsch im Niger für große Unsicherheit. Ende Juli 2023 wurde die demokratische Regierung des Staates in der Sahelzone durch das Militär gestürzt. Bei einer weiteren Verschärfung der politischen Lage, möglicherweise bis hin zu einem Bürgerkrieg, könnte es schnell zu einer Unterbrechung der Lieferungen kommen.

„Wie sich die Perspektiven für die Uranproduktion in Niger entwickeln, ist momentan schwer abzuschätzen. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass es seit dem Start des Uranabbaus im Jahre 1971 bereits einige Umstürze im Land gegeben hat. Die Produktion des wichtigsten Exportrohstoffs blieb davon aber immer unberührt“, meint Christian Schärer.

Angebotslücke am Horizont: Warum die Uranproduktion die Nachfrage nicht decken kann

Der Manager des Uranium Resources Fund ist davon überzeugt, dass die Kernenergie aufgrund ihres geringen CO₂-Fußabdrucks neben der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Der Experte geht zudem davon aus, dass die bestehende Minenproduktion die Nachfrage nach Uran langfristig nicht decken kann. „Sobald die verfügbaren Lager erschöpft sind, werden die Marktteilnehmer mit einer Angebotslücke konfrontiert sein. Diese Angebotslücke muss durch steigende Preise geschlossen werden. Nur ein höherer Uranpreis kann neue Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten auslösen“, so Schärer.

In den USA sinkt der Anteil der vertraglich gesicherten Uranmengen bereits bis 2024 von derzeit rund 90 auf 77 Prozent. Bis 2026 werden voraussichtlich nur noch 44 Prozent der benötigten Uranmenge gesichert sein. Angesichts dieser Entwicklung und der aktuellen Unsicherheiten ist der Uranpreis an den Börsen bereits stark gestiegen. Branchenanalysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte. So prognostiziert die Bank of America Global Research, dass der Spotpreis für Uran von heute 58 US-Dollar bis Ende 2025 auf 75 US-Dollar pro Pfund steigen könnte. Vor drei Jahren lag er noch bei 30 Dollar. Mit dem Uranpreis stiegen in den letzten Jahren bereits die Aktienkurse der Uranunternehmen.

Uranmarkt im Aufschwung: Ein Blick zum aktiv gemanagten Portfolio von Christian Schärer

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wertentwicklung 3 Jahre: 152 Prozent (36 Prozent p.a.)

152 Prozent (36 Prozent p.a.) Wertentwicklung 1 Jahr: -6,4 Prozent

-6,4 Prozent Wertentwicklung 2023: 12,7 Prozent

12,7 Prozent ISIN: LI0122468528

LI0122468528 Fondsvolumen: 36 Millionen Euro

36 Millionen Euro Auflage: Februar 2011

Februar 2011 Fondsmanagement: Christian Schärer

Christian Schärer Volatilität 5 Jahre: 39,5 Prozent

39,5 Prozent Maximaler Verlust: 91 Prozent

Wer am aktuellen Boom der Kernenergie partizipieren möchte, ohne das Klumpenrisiko von Einzelaktien zu riskieren, sollte auf Sammelinvestments wie den aktiv gemanagten Uranium Resources Fund oder auf entsprechende ETFs zurückgreifen.

Der von Christian Schärer gemanagte Uranium Resources Fund wurde 2011 aufgelegt und verwaltet derzeit rund 36 Millionen Euro. Das Portfolio besteht in der Regel aus rund 30 Positionen. Wichtigster Titel im Fondsmix ist der kanadische Konzern Cameco, der als größter westlicher Uranproduzent mit einem Anteil von 9,8 Prozent im Fonds vertreten ist. Der Aktienkurs von Cameco erreichte in US-Dollar zuletzt den höchsten Stand seit zwölf Jahren. Cameco verfügt über Minen in Kanada, den USA und Kasachstan und ist auch in der Aufbereitung und Herstellung von Brennelementen für Kernkraftwerke tätig. Der Konzern ist ein wichtiger Akteur in der globalen Nuklearindustrie und beliefert Kernkraftwerke in aller Welt mit Uranbrennstoff.

Mit Global Atomic hat Schärer auch eine Position im Portfolio, die von den Unruhen im Niger betroffen ist. Das kanadische Unternehmen ist in verschiedenen Regionen aktiv, im Niger mit dem Dasa-Projekt. „Ursprünglich war der Produktionsstart dort für das erste Quartal 2025 geplant. Angesichts der beunruhigenden Nachrichten ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens jedoch stark gesunken. Der Kursrückgang ist nachvollziehbar, da die Finanzierungsaussichten für das Dasa-Projekt durch die politische Unsicherheit stark beeinträchtigt sind“, erklärt Schärer, dessen Fonds nach jahrelanger Talfahrt in den vergangenen drei Jahren um 160 Prozent zugelegt hat. Vom Allzeithoch, das er praktisch bei der Auflegung des Fonds markierte, ist er aber immer noch knapp 70 Prozent entfernt.

Erst seit 2022 sind passive Produkte wie der Sprott Uranium Miners ETF von HanETF, der Vaneck Uranium and Nuclear Technologies ETF oder der Global X Uranium auf dem Markt. Typisch für die Indexfonds ist die höhere Gewichtung einzelner Titel. So sind Cameco mit 18 Prozent und Kazatomprom mit 13 Prozent im Sprott Uranium Miners ETF vertreten. In diesem Jahr ist dieser ETF mit 17 Prozent der Top-Performer aller Uranfonds.