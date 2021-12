Comeback von Volker Kuhnwaldt: Mr. Nordasia.com ist zurück

Mit dem Nordasia.com steuerte er einen der wildesten Asien-Fonds um die Jahrtausendwende durch Höhen und Tiefen der TMT-Blase. Nun ist Volker Kuhnwaldt wieder da und sein Appetit auf asiatische Aktien ist größer denn je.Volker Kuhnwaldt ist seit dem 1. Mai Mitinhaber und Geschäfts- führer der Hamburger Vermögen (HHVM). „Mit Herrn Kuhnwaldt wird unsere Expertise in der Konzeption von Anlagen im Wertpapierbereich weiter verstärkt. Auch wird er frischen Wind in die Vermögensverwaltung bringen“, sagt Eric Wiese. „Sein ausgezeichnetes Fachwissen und seine hervorragenden Verbindungen nach Asien sind für uns von großem Vorteil“, so der HHVM-Gründer über die künftige Zusammenarbeit. Bevor Kuhnwaldt zur Hamburger Vermögen stieß, brachte er seine Erfahrung als Fondsberater beim Aufbau der Tiger Asset Management in Hamburg ein. Zuvor hat er acht Jahre lang der Geschäftsführung der Nordinvest angehört und war dort für das Portfolio Management und das Management von Publikumsfonds zuständig. Dazu gehörte das aktive Management diverser Mandate vor allem internationaler Aktienfonds wie dem Nordinternet und dem nordasia.com.Volker Kuhnwaldt hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Hamburg mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Kapitalmarkttheorie. Zudem ist er Certificated European Financial Analyst.