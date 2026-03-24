Quality Growth liefert seit 2022 enttäuschende Ergebnisse. Comgest-CIO Franz Weis erklärt, warum er trotzdem am Stil festhält – und welche Unternehmen er jetzt kauft.

Comgest-CIO Franz Weis setzt weiter auf Qualitätswachstum: „Wer dabei bleibt und den Zinseszinseffekt nutzt, fährt sehr gut.“

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DAS INVESTMENT: Herr Weis, Quality Growth steht seit 2022 unter Druck, der Comgest Growth Europe (ISIN: IE0004766675) hat deutlich nachgegeben. Warum hält Comgest trotzdem am Stil fest?

Franz Weis: Wir machen seit 40 Jahren Qualitätswachstum und sind überzeugt, dass es langfristig funktioniert und dass Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum langfristig auch überdurchschnittliche Erträge liefern können. Kurzfristig kann die Kursentwicklung aber von der fundamentalen Wertschöpfung abweichen. Das sehen wir seit 2022: Ohne Rüstung und Banken im Portfolio hatte man kaum eine Chance. Qualität und Wachstum haben im vergangenen Jahr die schlechteste relative Wertentwicklung seit 30 Jahren geliefert.

Wobei die fünf Jahre davor außergewöhnlich gut liefen.

Weis: Zwischen 2017 und 2021 stiegen die Aktienkurse von Qualitätswachstumsunternehmen deutlich stärker als die Gewinne. Niedrigzinsen und der Mangel an Wachstum in Europa trieben die Bewertungen in die Höhe – eine Bewertungsblase. Unsere Kunden erwarten Stiltreue – und genau die haben wir auch in diesem Umfeld konsequent beibehalten. Das bedeutet, dass wir uns dem Markttrend nur begrenzt entziehen konnten. Aktuell sehen wir die entsprechende Gegenbewegung.

Es gibt mittlerweile Quality-Faktor-ETFs, die einen ähnlichen Stil deutlich günstiger nachbilden. Was spricht noch für aktives Management?

Weis: ETFs schauen in den Rückspiegel. Sie erfassen quantitativ, was in der Vergangenheit Wachstum geliefert hat. Eine Bank, die drei Jahre Gewinnwachstum zeigt, landet plötzlich im Wachstumsindex – obwohl Banken über 20 Jahre keine nachhaltige Wertschöpfung erzielt haben. Wir dagegen analysieren einzelne Geschäftsmodelle, treffen das Management, prüfen Unternehmenskultur und Investitionen für die Zukunft. Wir versuchen, die Zukunft vorherzusehen, statt die Vergangenheit zu extrapolieren.

Künstliche Intelligenz verändert Geschäftsmodelle grundlegend. Wie bewerten Sie die Auswirkungen auf Ihr Portfolio?

Weis: KI ist bei uns ein zentraler Diskussionspunkt. Auf der einen Seite ist KI ein Wachstumstreiber: Mehr KI bedeutet mehr Halbleiter, davon profitiert ASML als Monopolist bei Lithographiegeräten. Schneider Electric liefert Schlüsseltechnologie für Datenzentren. Beide Unternehmen halten wir im Portfolio.

Auf der anderen Seite stehen Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch KI unter Druck geraten könnte. Man spricht von einer „Saas-Apokalypse“. Der Markt behandelt aber alle Softwareanbieter gleich, und das ist zu pauschal. SAP etwa erfährt gerade einen Nachfrageschub, weil Unternehmen ihre Daten erst einmal zentral erfassen müssen, bevor sie KI einsetzen können. Das dauert Jahre und ist hochkomplex. Ähnlich ist es bei Relx mit dem Geschäftsbereich Lexis Nexis: Die Daten für Rechtsanwälte sind proprietär aufbereitet – KI kann darauf aufbauen, sie aber nicht ersetzen.

Wo haben Sie die Grenze gezogen und verkauft?

Weis: Bei Wolters Kluwer zum Beispiel. Das Unternehmen bot eine Softwarelösung für klinische Entscheidungsunterstützung an – basierend auf öffentlichen Behandlungsprotokollen und klinischen Studien. Da gibt es jetzt KI-basierte Alternativen, die unserer Einschätzung nach billiger und eleganter sind. Die Markteintrittsbarrieren waren nicht hoch genug, also haben wir verkauft. Man muss bei jedem Unternehmen differenziert vorgehen.

Wie reagiert Ihr Team konkret, wenn der Stil unter Druck steht – ohne die Philosophie aufzugeben?

Weis: Wir haben beim Comgest Growth Europe Fonds aktuell 35 Unternehmen im Portfolio, neun Analysten im Team und prüfen ständig, ob sich an Qualität, Wachstumsperspektive oder Nachhaltigkeitsrisiken etwas verändert hat. Ein Beispiel: Heineken haben wir verkauft. Die Branche hat früher vom Aufstieg der Schwellenländer profitiert – Konsumenten wechselten von lokalen Marken zu internationalen Premiummarken. Aber die Branche ist stark konsolidiert, Akquisitionen werden seltener, und die Konsumbereitschaft lässt bei steigender Inflation nach.

Neu aufgenommen haben wir unter anderem Atlas Copco. Das Unternehmen hat zwei Kerntechnologien: Vakuumtechnik für die Halbleiterproduktion und Kompressionstechnologie für industrielle Anwendungen. Beide profitieren von Megatrends wie KI-Investitionen, Onshoring und neuen Produktionsverfahren. Was uns überzeugt: Die Unternehmenskultur ist auf Innovation ausgerichtet, die Struktur dezentral. Und der Großteil der Gewinne stammt aus Ersatzteilen und Wartung – das dürfte das Ergebnis auch in Abschwüngen stabilisieren.

Rüstungsunternehmen gehörten zuletzt zu den stärksten Gewinnern. Investiert Comgest mittlerweile in den Sektor?

Weis: Wir hatten Rüstung lange ausgeschlossen, auch weil unsere Kunden das erwartet haben. Als wir die Exklusion im Mai 2025 aufgehoben haben, lagen die Bewertungen bereits beim 40- bis 50-fachen des Gewinns. Wir schauen uns viele Verteidigungsunternehmen an, stellen aber vier Fragen: Wie zuverlässig ist das Wachstum langfristig? Was passiert, wenn die Kriege enden? Wie steht es um die Nachhaltigkeit – manche Anbieter liefern Waffen ohne Rücksicht auf den Einsatz? Und ist der Preis angemessen, wenn bereits viel Wachstum eingepreist ist?

In welchen Sektoren sehen Sie allgemein Potenzial?

Weis: Wir denken nicht in Sektoren oder Regionen. Wir investieren in Weltmarktführer, die vorausdenken, voraus investieren und differenzierte Produkte haben, die sich nicht leicht kopieren lassen. Ob Atlas Copco schwedisch ist oder SAP deutsch, ist uns egal. Unser Anlageprozess ist 100 Prozent Bottom-up. Früher hatten wir mal 50 Prozent des Portfolios in Pharmaunternehmen, heute kein einziges. In fünf Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus.

Quality-Aktien waren lange teuer. Ist das Bewertungsniveau inzwischen wieder attraktiver?

Weis: Im Vergleich zum Markt und zu Value sind Qualitäts- und Wachstumswerte deutlich günstiger geworden. Sie sind nicht billiger als der Markt, das wäre auch nicht logisch bei überdurchschnittlichem Wachstum. Aber wir sind unserer Meinung nach wieder bei sehr vernünftigen Bewertungsniveaus.

Hinzu kommt der Währungseffekt: Rund 40 Prozent der Umsätze unserer Portfolio-Unternehmen werden im Dollarraum erzielt. Der schwache Dollar hat im vergangenen Jahr die Hälfte des Gewinnwachstums gekostet. Der Gesamtmarkt selbst ist übrigens etwas teurer als normal: In den vergangenen Jahren stiegen die Kurse um rund 70 Prozent, aber nur 4 Prozent davon kamen vom Gewinnwachstum.

Welche langfristigen Renditeerwartungen verbinden Sie mit dem Ansatz?

Weis: In 40 Jahren haben wir in unserer europäischen Aktienstrategie rund 10 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr erzielt. Das stützt unsere Überzeugung: Wer auf Qualitätsunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum setzt, erzielt langfristig auch überdurchschnittliche Renditen. Für dieses Jahr und die kommenden fünf Jahre erwarten wir rund 11 Prozent Gewinnsteigerung pro Jahr für unsere Unternehmen. Wenn wir 10 Prozent Wertentwicklung erzielen, wären wir zufrieden. Das ist kein Überversprechen, sondern basiert auf unseren aktuellen Einschätzungen.

Gab es trotzdem Anleger, die auf die schwache Phase reagiert und Geld abgezogen haben?

Weis: Natürlich. Comgest ist von Anfang an auf einen Stil spezialisiert, und der ist nicht immer in Mode. Einige institutionelle Kunden haben nach der starken Phase bis 2021 aus Risikoerwägungen reduziert – das ist nachvollziehbar. Andere sind erst spät eingestiegen und entsprechend stärker getroffen. Wir sind fast alle Miteigentümer an Comgest, das gibt uns die Unabhängigkeit, den Stil durchzuhalten. Eine Verbesserung der relativen Wertentwicklung kann erfahrungsgemäß zu steigenden Zuflüssen führen, typischerweise mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.

Welchen Rat geben Sie Anlegern, die langfristig auf Quality Growth setzen möchten?

Weis: Man kann mit diesem Stil eine gute Wertentwicklung bei weniger Risiko erzielen. Unsere Unternehmen sind bekannt, etabliert und verkaufen gute Produkte – kein Finanz-Hokuspokus. Man muss nicht jede Mode mitmachen. In der Vergangenheit investierten alle in Solarproduzenten oder in den Neuen Markt. Die Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Wer dabei bleibt und den Zinseszinseffekt nutzt, fährt mit 10 Prozent jährlicher Wertentwicklung sehr gut.

Ziehen Sie Lehren aus den vergangenen Jahren – würden Sie heute etwas anders machen?

Weis: Im Rückblick hätten wir vielleicht die geopolitischen Veränderungen stärker einbeziehen sollen – was der Regierungswechsel in den USA für Märkte und Unternehmen bedeutet. Aber in Rüstung oder Gold hätten wir damals deswegen trotzdem nicht investiert.

Die wichtigste Lehre: Man kann sich nicht auf die Geschäftsmodelle der Vergangenheit verlassen. Wir haben in 40 Jahren nie in Banken investiert. Das heißt nicht, dass wir es nie tun werden. Man muss mit offenen Augen durch den Markt gehen und darf nicht mit Vorurteilen operieren.