Erfolgreiches Konzentrat Comgest Growth America: Wachstum mit Sicherheitsnetz

Egal, über welchen Zeitraum man ihn betrachtet, er macht bella figura: der Comgest Growth America (ISIN: IE0004791160). Dabei ist der Aktienfonds aus dem französischen Fondshaus Comgest schon ein Veteran auf seinem Anlagegebiet, es gibt ihn seit dem Jahr 2000. Auch sonst deuten viele Zeichen bei Comgest auf Langfristigkeit hin. So ist Fondsmanager Christophe Nagy, einer von vier Portfoliomanagern des Fonds, bereits seit 2009 für Comgest tätig.

Eine weitere Besonderheit: Die meisten Mitarbeiter des Hauses, das sich dem Growth-Ansatz verschrieben hat, sind selbst am Unternehmen beteiligt – was als gute Möglichkeit gilt, Interessengleichheit zwischen Fondsmanagement und Anlegern herzustellen.

Fokus auf Growth-Aktien

Was einen geeigneten Growth-Titel ausmacht, hat Comgest für sich klar definiert: 10 Prozent Gewinn je Aktie mit Sicht auf die kommenden fünf bis zehn Jahre. Und der Gewinn bezogen auf das investierte Kapital (Return on Invested Capital, ROIC) soll über 10 Prozent liegen. Weitere Auswahlkriterien sind eine hohe Preissetzungsmacht, ein großer Marktanteil, eine starke Kundenbasis und Netzwerkeffekte – also der Mechanismus, dass Produkte oder Dienstleistungen umso wertvoller werden, je mehr Kunden daran teilhaben.

So ist es am Ende eine ziemlich kleine Anzahl von Titeln, die es in das sorgsam komponierte Portfolio schaffen. Beim Comgest Growth America dürfen es 28 bis maximal 30 Unternehmen sein. Wer einmal im Portfolio landet, dem bleiben die Fondsmanager allerdings meist auch lange treu: Die Titel werden zwischen fünf und sieben Jahren gehalten, pro Jahr tausche man lediglich sechs oder sieben aus, berichtet Nagy.

Beim Thema „Growth“ könnten zunächst unwillkürlich die großen US-Tech-Firmen in den Sinn kommen. Im Comgest Growth America spielt die Unternehmensgröße jedoch nicht zwingend eine Rolle. „Durchschnittlich haben unsere Unternehmen 500 Milliarden Euro Marktkapitalisierung“, berichtet Nagy. „Es können jedoch auch sehr kleine Titel darunter sein – mit nur 30 oder sogar nur 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung.“ Ein wichtiges Kriterium: „Wir suchen krisenfeste Unternehmen aus.“ Der Ansatz hat sich gerade wieder während der Corona-Zeit bewährt: Sowohl zu Beginn der Pandemie 2020 als auch im schwierigen Aktienjahr 2022 verzeichnete der Fonds einen vergleichsweise milden Einbruch.

Stichwort Nachhaltigkeit

Der nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifizierte Fonds meidet Unternehmen der Tabak-, Rohstoff- und Rüstungsindustrie. Vor allem sein Kohlenstoff-Fußabdruck soll niedrig sein: ein Viertel gegenüber dem Vergleichsindex, lautet das selbst gesteckte Ziel. „Wo die CO2-Ziele unklar sind oder nicht ersichtlich ist, wie Unternehmen ihre Ziele erreichen wollen, investieren wir nicht“, betont Nagy.

Bei Comgest hat man sich allerdings auch auf die Fahnen geschrieben, Veränderungen anzustoßen. Dafür setzt sich das Fondsmanagement direkt bei den Unternehmen ein. Vorerst wurden vier Unternehmen ausgewählt, die laut Nagy bislang wenig über ihren CO2-Verbrauch berichten und noch eine kaum ausgearbeitete Strategie besitzen, Kohlenstoff einzusparen. „Dort wollen wir anfangen“, berichtet der Fondsmanager.

Bestimmte Titel, denen man gemeinhin eine gute Umweltbilanz nachsagt, verschmäht der Comgest Growth America jedoch: Banken. „Man hängt dort als Investor von der Qualität der Bilanzen ab, hat aber keine Möglichkeit, sie zu analysieren“, meint Nagy.

Gewicht auf IT-Firmen

USA und Growth – es liegt nicht fern, dass der Comgest Growth America in Tech-Unternehmen investiert. Der Sektor hat im vergangenen Jahr gelitten, sich aber seit diesem Jahresbeginn wieder erholt. „Die fundamentalen Wachstumsaussichten der Unternehmen sind gleichbleibend gut, nur die Zinsen haben sich geändert“, sagt Nagy mit Blick auf die vergangenen Kurseinbrüche am Tech-Markt.

Wo investiert der Fonds also? Ein bestimmendes Thema ist Informationstechnologie, IT-Unternehmen haben rund ein Drittel Gewicht im Portfolio. „Besonders interessant finden wir Systemsoftware, Anwendungssoftware und die Halbleiterindustrie“, verrät Nagy.

Ein bestimmtes US-Unternehmen hat es dem Fondsmanager aktuell besonders angetan: der US-Anbieter Monolithic Power Systems (MPS). Im IT-Sektor, der sich in verschiedene Untergebiete aufgliedern lässt, sei MPS besonders gut diversifiziert, lobt Nagy. Die Spezialisten vom Comgest Growth America haben MPS mit den Wettbewerbern Texas Instruments und dem mächtigen Tech-Player Nvidia verglichen. Ihr Fazit: MPS sticht sie langfristig aus. Das Unternehmen sei sehr profitabel, besitze keine eigenen Produktionsstätten – was Kosten minimiert – und bringe mit mehr als 50 Prozent einen hohen Ertrag auf das investierte Kapital (ROIC) mit sich.

Skepsis bei Nvidia

Was seiner Meinung nach im Vergleich gegen Nvidia spricht? Nagy befürchtet: Der Technologieriese könnte in rund einem Jahr ein Wachstumsplateau erreichen. Für die umfassenden Sprachmodelle, die im Bereich Künstliche Intelligenz derzeit noch entwickelt werden, sei starke Computing-Power nötig – was Nvidia aktuell noch in die Hände spielt. Sei diese erste Stufe jedoch einmal erklommen, könnten Unternehmen auch auf weniger leistungsstarke und günstigere Chips ausweichen – die dann nicht automatisch mehr von Nvidia stammen müssten.

Ein anderer Bereich, der beim Fondsmanagement des Comgest Growth America im Fokus steht, ist die Software-Industrie, konkret der Trend zum Cloud Computing. „Server anschließen, Software bereitstellen und sie unterhalten – das benötigt viel Personal, Zeit und Geld. Mit Cloud Computing fällt das weg“, streicht Nagy die Vorteile der Technologie hervor. Der Fondsmanager ist überzeugt: „Cloud Computing ist für viele Unternehmen interessant und hat noch viel Potenzial.“

Während bei dem Thema aktuell Amazon, Microsoft und Google anteilsmäßig die Nase vorn haben, setzt man bei Comgest auf den kleineren Wettbewerber Oracle. Das Unternehmen, das am Cloud Computing weltweit derzeit nur rund 4 Prozent Marktanteil hat, will Cloud-Computing-Services mithilfe Künstlicher Intelligenz verbessern. Damit überzeugt es das Fondsmanagement so sehr, dass Oracle hinter Microsoft aktuell die Nummer 2 im Portfolio ist – mit 7,4 Prozent Gewichtung per 31. Oktober.

Vom Portfolio-Schwergewicht Microsoft (9,5 Prozent Gewichtung) verspricht sich Nagy dagegen, dass Künstliche Intelligenz auch Einzug in die sehr verbreiteten Office-Programme halten soll. „Das wird Microsoft erlauben, seine Preise anzuheben“, ist er überzeugt. Als Fondsmanager – nicht als privater Nutzer – freut sich Nagy über diese Aussicht.

Geopolitik als Unsicherheitsfaktor

Wenn man über Technologiewerte spricht, führt nichts an der unsicheren geopolitischen Großwetterlage vorbei. Die ist aktuell nicht nur in der Ukraine und dem Nahen Osten, sondern ebenso mit Blick auf China angespannt. Das Land befeuert einen Handelskrieg mit der Supermacht USA, tritt aggressiv gegen Nachbarstaaten im südchinesischen Meer auf – und im Hintergrund schwelt der Konflikt um Taiwan: Betrifft diese Unsicherheit – angesichts internationaler Verflechtungen – auch den Comgest Growth America?

Den Einwand mag Fondsmanager Nagy nicht zurückweisen. Er verweist auf das schon erwähnte MPS: 50 Prozent der Vorprodukte des Unternehmens stammten aktuell aus Taiwan. Die andere Hälfte verteile sich auf Zulieferer aus Japan, Südkorea und Singapur. MPS habe also noch einen Plan B, C und D, der sich im Zweifel ausbauen ließe. Insgesamt achte man neben der breiten Streuung in jeder Hinsicht stark auch auf das Thema Resilienz: Wer es als Unternehmen ins Portfolio des Comgest Growth America schafft, den darf so schnell nichts umhauen. „Unsere Firmen sind auch in schwierigen Marktphasen widerstandsfähiger als der Durchschnitt des S&P 500“, schätzt Fondsmanager Nagy ein.

Immerhin sind es auch nicht allein Tech-Werte, in die der Comgest Growth America investiert. Unter den zehn topgewichteten Titeln findet sich ebenfalls das Pharmaunternehmen Eli Lilly, das aktuell vom Hype um Schlankmacher-Spritzen profitiert. Und es gibt auch kleinere Perlen: Intuit etwa, das eine Buchhaltungs-Software für kleine und mittlere Unternehmen bereitstellt und dabei schon lange, nur weniger lautstark, mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Oder der Fahrstuhlhersteller Otis: 70 Prozent seiner Umsätze kommen aus Betriebsverträgen, lobt Nagy. Bei Comgest schätzt man das Unternehmen für seine Preissetzungsmacht. Zudem sei es in den USA und Europa sehr visibel.

