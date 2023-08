Arnaud Cosserat wird abgelöst Comgest hat neuen CEO

Der langjährige Chef (CEO) von Comgest Global Investors, Arnaud Cosserat, tritt ab. Cosserat verlasse das Haus im Rahmen eines „geplanten Generationenwechsels“ Ende September, teilt die Fondsgesellschaft auf Anfrage mit.

Im Rahmen des Übergangs hatte Cosserat seinen Posten als Investmentchef bereits im vergangenen Jahr an Franz Weis übergeben. In diesem Frühjahr legte er auch seine Aufgabe als CEO in die Hände eines Nachfolgers.

27 Jahre für Comgest tätig

Neuer Comgest-Chef – seit April 2023 – ist Jan-Peter Dolff. Er sei der „natürliche Nachfolger“ Cosserats, heißt es von Comgest. Dolff sei bereits seit zehn Jahren eng in das Management der Gesellschaft eingebunden. „Aufgrund seines Fachwissens und seiner Führungsqualitäten, sowohl in den Investment- als auch in den Betriebsfunktionen des Unternehmens, kann er die Kontinuität der Partnerschaftskultur und der Werte von Comgest gewährleisten“, heißt es aus dem Unternehmen.

Der demnächst ausscheidende Cosserat stand der Gesellschaft von März 2016 an vor. Er löste damals Vincent Strauss ab, der in den Aufsichtsrat wechselte. Teil von Comgest ist Cosserat allerdings schon viel länger: Insgesamt 27 Jahre lang war für den französischen Asset Manager tätig, die ersten 18 Jahre davon als Geschäftsführer.

Ganz von der Bildfläche verschwindet Cosserat für die Fondsgesellschaft jedoch nicht. Anlässlich seines bevorstehenden Abgangs heißt es von dort: „Wir danken Arnaud Cosserat für seine positiven Beiträge, die er in den vergangenen 27 Jahren für Comgest geleistet hat, und freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit im Rahmen der Comgest-Stiftung.“

Über Comgest

Die Fondsgesellschaft Comgest wurde 1985 als global anlegender Asset Manager, der seinen Schwerpunkt auf Aktien legt, gegründet. Seinen Hauptsitz hat das Haus in Paris, mit weiteren Niederlassungen in Europa, im asiatisch- pazifischen Raum und Nordamerika. Comgest beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verwaltete Stand Ende März 2023 rund 28,8 Milliarden Euro.

Die Gesellschaft befindet sich im Besitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man bei Comgest betont.

Die hauseigene Stiftung Comgest Foundation unterstützt seit 2017 Projekte aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wirtschaftshilfe und Umweltschutz.