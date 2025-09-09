Gleich drei neue Anlagespezialisten wechseln ins europäische Aktienteam von Comgest. Gleichzeitig verlässt ein langjähriger Mitarbeiter das Unternehmen.

Die französische Fondsboutique Comgest hat ihr europäisches Investmentteam im ersten Halbjahr 2025 erweitert. Die drei Neuzugänge sind im Portfoliomanagement und im Research tätig.

Erfahrene Portfoliomanager von DWS und Montpensier

Mark Schumann wechselt als Analyst und Co-Portfoliomanager zu Comgest. Der Finanzexperte bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt verantwortete er die europäischen Large-Cap-Aktienstrategien bei der DWS in Frankfurt. Bei Comgest in Paris wird Schumann neben der Aktienanalyse gemeinsam mit Investmentchef Franz Weis und der Analystin und Portfoliomanagerin Denis Callioni das Management der Europa-Strategien mitgestalten. Dazu zählen unter anderem die Fonds Comgest Growth Europe (ISIN: IE0004766675) und Comgest Growth Europe ex UK (IE00BK5X4907).

Bassel Choughari kam als Analyst und Portfoliomanager vom französischen Asset Manager Montpensier Arbevel zu Comgest. Er ist seit fast 20 Jahren in der Investmentbranche tätig und wird mit Franz Weis und Eva Fornadi im Management der Fonds Comgest Growth Europe Compounders (IE0004HHNTO4) und Comgest Renaissance Europe (FR001400BE07) zusammenarbeiten. Zum Team gehört außerdem Analyst und Portfoliomanager James Hanford.

Ergänzend wechselte auch Quentin Borie von Oddo BHF zu Comgest. Er ist für die Analyse europäischer Unternehmen in verschiedenen Sektoren verantwortlich.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Abgang nach 13 Jahren

Gleichzeitig verzeichnet Comgest auch einen Abgang: Pierre Lamelin verlässt das europäische Aktienteam nach 13 Jahren Zusammenarbeit - aus persönlichen Gründen, wie die Gesellschaft mittelt. Bis Anfang 2026 wird Lamelin allerdings noch bei Comgest bleiben und in der Zeit auch weiter operativ mit Franz Weis und den erweiterten Investmentteams zusammenarbeiten. Zukünftig soll er über ein Mandat im Verwaltungsrat einer der französischen Sicavs von Comgest auf strategischer Ebene mit dem Unternehmen verbunden bleiben.

Das Team für Europa-Aktien bei Comgest besteht inklusive der Neuzugänge nun aus zehn Investmentspezialisten. Alle Portfoliomanager verfügen im Schnitt über 19 Jahre Branchenerfahrung, wie man bei Comgest betont: „Wir haben viel Zeit und Energie investiert, um die richtigen Personen für unsere besondere Investmentkultur zu finden – Menschen, die ebenfalls von unserer klar definierten Qualitätswachstumsphilosophie überzeugt sind“, sagt Investmentchef und Portfoliomanager für europäische Aktien, Franz Weis.

Neuzugang Mark Schumann ergänzt: „Die bottom-up-orientierte, qualitätsfokussierte Investmentphilosophie und der teamorientierte Ansatz im Portfoliomanagement stimmen mit meinen persönlichen Überzeugungen überein.“

Das macht Comgest

Comgest ist eine Fondsboutique mit Stammsitz in Paris, die sich auf Aktien und speziell auf Qualitätswachstumstitel fokussiert. Die Gesellschaft ist zu 100 Prozent im Besitz ihrer Gründer und der Mitarbeiter. Rund 200 Mitarbeiter sind für den Vermögensverwalter tätig. Comgest managte zur Jahresmitte 2025 weltweit rund 23,6 Milliarden Euro.