Comgest holt Schwellenländer-Analysten

Die Investmentgesellschaft Comgest stellt den dänischen Analysten Emil Wolter ein. Der 37-Jährige wird zugleich Fondsmanager und kümmert sich um die Schwellenländer- und Asienfonds des Unternehmens. Wolter arbeitet bereits seit 15 Jahren mit diesen Ländern. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Vincent Strauss, Vorstandsvorsitzender bei Comgest.Im Alter von 20 Jahren kam Wolter als Analyst zu Pictet Asset Management. Zwei Jahre später ernannte ihn das Unternehmen zum Fondsmanager für einige Schwellenländer-Aktienfonds. Später leitete er die Emerging-Markets-Abteilung von Polar Capital in London und Singapur. Zuletzt verantwortete er das Asien-Geschäft für die Royal Bank of Scotland und für Macquarie in Singapur.Die 1985 in Paris gegründete Investmentgesellschaft Comgest beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben Vermögen in Höhe von rund 15,5 Milliarden Euro.