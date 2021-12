Comgest-Manager über die Börsen-Rally in Mumbai Herr Shah, geht der Aufschwung in Indien 2015 weiter?

Er ist zumindest ein gewichtiger Grund dafür, dass das Interesse an Aktien anhält. Viele ausländische Anleger waren schon vor dem Regierungswechsel investiert, aber nun kaufen auch wieder vermehrt inländische Adressen. Doch es gibt auch noch andere Gründe für die aktuelle Rally. So haben sich die makroökonomischen Daten deutlich verbessert: Das Defizit in der Leistungsbilanz hat sich halbiert, die Inflation sinkt und das Bruttoinlandsprodukt wächst wieder. Sehr positiv macht sich auch der deutlich gesunkene Ölpreis bemerkbar, denn Indien ist ein großer Importeur von Rohstoffen.Ganz sicher nicht in dem bisherigen Tempo. Ich rechne ganz im Gegenteil damit, dass es nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate erst einmal eine Konsolidierung geben wird. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,8 für 2015 und 15,2 für 2016 sind indische Aktien mittlerweile schon wieder etwas teurer als im historischen Durchschnitt. Letztlich hängt jedoch viel davon ab, wie es mit den Reformen weitergeht.Es tut sich schon einiges. Statt den großen Wurf anzukündigen, geht Modi seine Reformen schrittweise an, und das ist auch sinnvoll. Seit seinem Amtsantritt hat er diverse überflüssige Gesetze gestrichen und er bemüht sich, Investitionshemmnisse abzubauen, beispielsweise durch neue Absprachen mit Japan. Im nächsten Jahr dürfte dann die Reform des Arbeitsrechts im Mittelpunkt stehen.