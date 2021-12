Marketing und Kundenservice Comgest stellt Teamchefin ein

Die Fondsgesellschaft Comgest hat seine Deutschlandpräsenz ausgebaut. Silke Masuda ist ab sofort Teamleiterin in der Abteilung „Marketing & Investor Services“ bei Comgest Deutschland. Dabei soll sie Vertrieb und Kundenservice weiter voranbringen.

Sie kommt von der HSBC-Gruppe, wo sie sowohl im Asset Management als auch in der Master-KVG HSBC INKA in verschiedenen marketing- und vertriebsnahen Funktionen tätig war. Zuletzt arbeitete sie als Senior-Kundenberaterin. Angefangen hatte sie 2010 in eben jener Firma als Kommunikationsmanagerin für Online und Marketing.