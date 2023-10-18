Comgest, Tungsten, Acatis Das steckt hinter den Namen der Fondshäuser (Teil II)

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Comgest, Acatis: Das steckt hinter den Namen der Fondshäuser
Comgest, Tungsten, Acatis Das steckt hinter den Namen der Fondshäuser (Teil 2)
Nein, mit dem Schwertwal haben die Geldmanager aus Hamburg wirklich nicht viel zu tun. Stattdessen ist der Name eine Abkürzung für die erklärten Spezialgebiete:
Overlay Management (Derivatestrategien, die bestehende Portfolios ergänzen und abrunden sollen)
Risk (besonderes Augenmerk auf Risikomanagement)
Currency (spielt auf die Erfahrung mit Währungen an)
Alpha (das erklärte Ziel: Den Markt zu schlagen, also sogenanntes Alpha erreichen)
Die 7 davor steht für die sieben Gründungspartner, die 7orca im Jahr 2017 auf die Beine stellten.
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