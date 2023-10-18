Comgest, Tungsten, Acatis Das steckt hinter den Namen der Fondshäuser (Teil II)

Schiffe, Straßen, Schreibmaschinen: So entstanden die Namen der Asset Manager

Nein, mit dem Schwertwal haben die Geldmanager aus Hamburg wirklich nicht viel zu tun. Stattdessen ist der Name eine Abkürzung für die erklärten Spezialgebiete:

Overlay Management (Derivatestrategien, die bestehende Portfolios ergänzen und abrunden sollen)

Risk (besonderes Augenmerk auf Risikomanagement)

Currency (spielt auf die Erfahrung mit Währungen an)

Alpha (das erklärte Ziel: Den Markt zu schlagen, also sogenanntes Alpha erreichen)

Die 7 davor steht für die sieben Gründungspartner, die 7orca im Jahr 2017 auf die Beine stellten.