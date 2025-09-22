Als Wedig von Gaudecker und Jean-François Canton vor 40 Jahren in Paris den Grundstein für das Investmenthaus Comgest legten, standen Qualitätswachstum und Partnerschaft im Zentrum ihres Denkens. Heute bilden sie das Fundament einer Philosophie, die auf langfristigen Erfolg setzt – und aktueller denn je ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

„Wir sind anders“ – so titelte das „Manager Magazin“ 1990 in einem Beitrag, mit dem Comgest erstmals einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland bekannt wurde. Anders zu sein als andere Vermögensverwalter war eines der Ziele, die Wedig von Gaudecker und Jean-François Canton dazu motivierten, sich Mitte der achtziger Jahre selbstständig zu machen und 1985 Comgest zu gründen: „Wir wollten bürokratische Hürden abbauen, langfristiges Qualitätswachstum schaffen und eine außergewöhnliche Partnerschaft aufbauen.“

Qualitätswachstum: Warren Buffetts Ideen in Europa umsetzen

Die beiden schufen einen unabhängigen Vermögensverwalter, der sich auf Qualitätswachstum konzentriert und dabei langfristig denkt. Statt schneller Gewinne wollten sie Unternehmen identifizieren, die über viele Jahre hinweg nachhaltig Mehrwert schaffen. Bei der Idee stand die Investmentlegende Warren Buffett Pate: Er gehört zu den wenigen Aktienfondsmanagern, die es schafften, langfristig besser abzuschneiden als die Marktindizes.

Im Mittelpunkt seines Ansatzes stehen Unternehmen, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile verfügen. Das können starke Marken, technologische Führungspositionen, Patente oder unverzichtbare Produkte sein. Solche „Burggräben“ sollten die Marktstellung sichern und verlässliche Ertragssteigerungen ermöglichen. Unternehmen mit diesen Eigenschaften tendieren dazu, sich in schwierigen Marktphasen in der Regel stabiler zu entwickeln und sind weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen. In Europa war dieser „Qualitätswachstumsansatz“ zu der Zeit noch praktisch unbekannt – von Gaudecker und Canton wollten genau dies ändern.

Stärke durch Teamarbeit

Als sie begannen, ihr Team aufzubauen, war ihr Ziel, eine Gruppe von Gleichgestellten zu schaffen. Teamarbeit sollte eine vielfältige Mischung aus Persönlichkeiten und Fachkenntnissen fördern und das Investmentteam stärken – eine Philosophie, die Comgest bis heute verfolgt. Über die Jahre ist daraus eine ausgewogene und vielfältige Mannschaft entstanden: Frauen machen 49 % der weltweiten Belegschaft aus und stellen 36 % der Portfoliomanager (Stand der Daten: 1. Juli 2025). Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen, das bringt unterschiedliche Perspektiven ein und reduziert die Abhängigkeit von Einzelpersonen.

Stabile Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern

Die Gründer von Comgest legten von Anfang an viel Wert auf stabile Beziehungen zu Kunden, investierten Unternehmen und vor allem zu ihren Mitarbeitenden. Sie beschlossen, alle Mitarbeitenden zu Aktionären des Unternehmens zu machen. Diese breite Partnerschaftsstruktur setzt gleichermaßen auf Eigenverantwortung und kollektive Verantwortung. Die Unabhängigkeit von externen Stakeholdern ermöglicht die konsequente, langfristige Umsetzung des Qualitätswachstumsansatzes.

Die Gründer von Comgest Jean-François Canton (links) und Wedig von Gaudecker. © Comgest

Bei der Portfoliozusammenstellung unterscheidet sich Comgest von vielen Wettbewerbern. Die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager orientieren sich weder an Indexvorgaben noch an festen Länder- oder Sektorquoten: Investiert wird dort, wo die überzeugendsten Qualitätsunternehmen zu finden sind. ESG-Faktoren sind fest in der Analyse verankert, denn Unternehmen, die unverantwortlich wirtschaften oder Governance-Risiken bergen, können langfristig keinen stabilen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten. Die Portfolios sind entsprechend konzentriert, mit wenigen, sorgfältig ausgewählten Positionen und geringen Umschlagsraten.

Der Qualitätsfokus bringt mit sich, dass Comgest-Portfolios in Phasen von Markteuphorie nicht immer die größten Kursgewinne erzielen. In Krisenzeiten zeigt sich jedoch ihre Stärke: Die Schwankungen fallen geringer aus, Verluste werden abgefedert und das Renditeprofil bleibt stabiler. Über längere Zeiträume sollte so ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis entstehen, das gerade für langfristig orientierte Anleger von Vorteil ist.

Die Kraft von Partnerschaft und Qualitätswachstum

In einer Welt, die von Informationsflut, geopolitischen Unsicherheiten und disruptiven Entwicklungen geprägt ist, wirkt der Comgest-Ansatz fast altmodisch und gerade deshalb modern. Wer die Kraft von Partnerschaft und Qualitätswachstum versteht, weiß: Langfristiger Erfolg entsteht nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt, Jahr für Jahr.

Comgest bleibt dieser Überzeugung seit nunmehr vier Jahrzehnten treu. Die Gründer haben nicht nur ein Investmenthaus geschaffen, das auf Beständigkeit setzt, sondern auch eine Unternehmenskultur, die auf gemeinsames Handeln ausgerichtet ist. Und so wie Marathonläufer ihren Blick nicht auf den nächsten Kilometer, sondern auf das Ziel am Ende der Strecke richten, verfolgt auch Comgest nur ein Ziel: nachhaltigen Wert für seine Anleger zu schaffen.

Über Comgest:

Comgest ist eine globale Vermögensverwaltungsgruppe mit Schwerpunkt auf Aktien und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeitenden und Gründer. Diese breit angelegte Partnerschaft ist seit 40 Jahren die Grundlage für einen verantwortungsvollen, konsistenten und auf Qualitätswachstum ausgerichteten Investmentansatz, der sowohl auf Industrie- als auch auf Schwellenländermärkte angewendet wird. Von seinem Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Europa, im asiatischen Raum und Nordamerika aus unterstützt Comgest Anleger auf der ganzen Welt, die unseren langfristigen Anlagehorizont teilen. Mehr als 200 Mitarbeitende aus 30 Ländern betreuen dabei einen breit gefächerten globalen Kundenstamm.

Wichtige Informationen:

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, qualifiziert sich als Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Meinungen sowie Schätzungen geben unsere Beurteilung und Meinung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der Comgest Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/nachhaltigkeit/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage und den Eigenschaften und Zielen des jeweiligen Fonds enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Comgest kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Die Richtlinien von Comgest für den Umgang mit Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfsmechanismen im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind in deutscher Sprache auf unserer Website comgest.com im Abschnitt zu den Fonds-Details abrufbar.

Comgest S.A. ist eine von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 17, square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich.

Comgest Asset Management International Limited ist eine von der irischen Zentralbank regulierte Wertpapierfirma, die bei der U.S. Securities Exchange Commission als Anlageberater registriert ist. Sein eingetragener Sitz befindet sich in 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.