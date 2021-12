Cominvest: Adireth bekommt neuen Fondsmanager

Neben dem 443 Millionen Euro schweren Adireth Global Bond Fund (WKN 976955) zeichnet Lange ab sofort für den Cominvest Laufzeitfonds 11/2010 (WKN A0HG0Y), den Cominvest Genusscheinfonds (WKN A0HGZ7) sowie den CB World Funds Genusschein Plus Fonds (WKN A0MMXR) verantwortlich. Bisher war Lange bei allen vier Fonds als stellvertretender Fondsmanager tätig. Langes Vorgänger bei dem Adireth Global Bond Fund Ullrich Teutsch hat in den letzten drei Jahren einen Verlust von -8,36 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in diesem Sektor bei plus 1,03 Prozent lag.