Cominvest: Aus für Fondiro

Die Fondsgesellschaft Cominvest benennt ihren Rohstoff-Aktienfonds Fondiro (WKN: 847116) um: Ab sofort heißt der Fonds Cominvest Rohstoff Aktien. An der Wertpapierkennnummer ändert sich dadurch aber nichts. Auch die Anlagestrategie des Fonds bleibt unverändert: Ute Speidel managt den Fonds seit rund einem Jahr und investiert weltweit in Firmen, die Edelmetall- und Industriemetallminen betreiben.Cominvest ist seit dem vorigen Jahr mit zwei weiteren Rohstoff-Aktienfonds am Markt vertreten, dem Energie Aktien (WKN: A0MJRY) und dem Klima Aktien (WKN: A0MSTB). Mit dem neuen Namen Rohstoff Aktien zeigt das Unternehmen nach außen die Zugehörigkeit der Fonds zur gleichen Produktreihe.Der ehemalige Fondiro gehört bei der Rating-Agentur Morningstar zu den besten Fonds der Kategorie Branchen Industriematerialien. Auf Sicht von drei und fünf Jahren liegt er jeweils auf dem achten Platz.