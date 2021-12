Cominvest Euro Corporate Bond: Krisenerprobter Unternehmensanleihen-Fonds

Derzeit ist der Manager des vor 21 Jahren aufgelegten Fonds wieder voll in Unternehmensanleihen investiert: Diese machen rund 95 Prozent des gesamten Fondsvermögens aus. Das war jedoch nicht immer so.



„Der Manager hat richtig gehandelt“, schreibt die Rating-Agentur Standard & Poor’s (S&P), „als er in den kritischen Phasen – wie die von November 2007 bis Januar 2008 sowie September und Oktober 2008 – das Fondsvermögen bis zur gesetzlichen Höchstgrenze von 20 Prozent in Staatsanleihen und Bankguthaben angelegt hat“.

In den Erholungsphasen hat Rübesam die Staatspapiere wieder vollständig abgebaut und dafür erneut Unternehmensanleihen erworben. Trotzdem blieb der Fonds in dieser Zeit leicht hinter dem Vergleichsindex IBOXX EUR Corp TR zurück.



Fondsmanager Rübesam setzt vorrangig auf Unternehmensanleihen, die eine gute bis sehr gute Bonität aufweisen. Im Mittelpunkt stehen Wertpapiere mit mittel- bis langfristiger Laufzeit, die in Euro notieren. Zur Risikoreduktion kann er Staatsanleihen beimischen.



Aktuell gefallen Rübesam die Sektoren Finanzdienstleistung, Banken und Industrie. Geografische Anlageschwerpunkte sind Niederlande, USA, Großbritannien und Frankreich.



Seit Anfang des Jahres hat der Fonds eine Performance von 5,6 Prozent erzielt, während der Vergleichsindex im gleichen Zeitraum bei 6,5 Prozent lag. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1 Prozent.



Fondsmanager: Roland Rübesam

Auflage: Oktober 1988

WKN: 971117

Anlageklasse: Euro-Renten international

Gesellschaft: Cominvest