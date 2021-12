Christian Hilmes 04.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Cominvest-Fonds: Bindung fürs Leben

Cominvest ist in den Markt für Lebenszyklusfonds eingestiegen. Ab sofort vertreibt die Commerzbank-Tochter sechs Dachfonds unter dem Namen Life Liberty in Deutschland. Die Fonds sind mit einem Zieldatum versehen, bis zu dem eine möglichst hohe Rendite angestrebt wird. Aber auch danach können Anleger in den Fonds investiert bleiben.