Cominvest: Klimakorb mit Fallschirm

Cominvest hat einen neuen Garantiefonds aufgelegt, der auf einen Aktienkorb von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen setzt. Die vier wichtigsten der 20 Einzeltitel des Klima Safe Kick 1/2014 (WKN: A0M5WP) sind General Electric, Nestlé, United Utilities und General Mills. Die Börsenschwergewichte wollen zu einem schonenden Umgang mit Wasser beitragen und machen jeweils 10 Prozent des Korbs aus.An den Kurssteigerungen des Aktienkorbs nehmen Anleger nur zur Hälfte teil. Doch dafür gibt es bei Kursverlusten nach sechs Jahren mindestens den Anlagebetrag mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags zurück. Am 28. Januar 2010 werden die bis dahin entstandenen Gewinne abgesichert. Dabei profitiert der Anleger wieder nur zu 50 Prozent von den Kursgewinnen.Cominvest erwartet die Vertriebszulassung des Fonds in Deutschland bis zum Sommer. Der Ausgabeaufschlag des Fonds liegt bei 4 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr fällt im Zeitablauf: In den ersten beiden Jahren der Laufzeit beträgt sie 0,7 Prozent. Danach sind es 0,6 Prozent, in den letzten beiden Jahren 0,5 Prozent.