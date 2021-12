Cominvest: Neuer Euroland-Fonds mit Bonus

Cominvest bringt einen neuen Fonds, der in Derivate investiert. Fondsmanager Thomas Heib kauft für den Cominvest Rolling Europa Bonus Chance Fonds 1 (WKN: A0M5WM) Derivate, die sich auf den Euroland-Aktienindex Dow Jones Euro Stoxx 50 beziehen. Anleger nehmen an der Wertentwicklung ähnlich wie bei einem Bonuszertifikat teil. Ein Bonus wird aber nicht ausgezahlt, sondern in den Fonds wieder angelegt.Fällt der Index innerhalb von vier Jahren um nicht mehr als etwa 50 Prozent, gibt es auf die Indexentwicklung eine Rendite von cirka 7 Prozent als Bonus. Ansonsten entspricht die Fondsrendite der Entwicklung des Index.Die genauen Daten des Fonds stehen erst bei Auflage am 28. Januar fest. Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 3 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0,8 Prozent.