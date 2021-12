Cominvest schafft Trendwende im Fondsgeschäft

Die Cominvest hat es aus den roten Zahlen heraus geschafft: Zum ersten Mal seit Jahren verzeichneten die Publikumsfonds des Unternehmens 2007 wieder Zuflüsse in nennenswerter Höhe. Insgesamt 2,4 Milliarden Euro steckten Privatanleger unterm Strich in Cominvest-Produkte. Favoriten waren der Asien-Dachfonds Multi Asia Active (WKN: A0MNV9) und der Geldmarktfonds Top 4 (WKN: A0MMA0). Sie sammelten jeweils eine Milliarden Euro frisches Kapital ein.In diesem Jahr will das Unternehmen mit Fonds wachsen, die steuerliche Vorteile bieten. Dabei sollen vermögensverwaltende Dachfonds im Mittelpunkt stehen, die über Zielfonds in verschiedene Anlageklassen investieren. Außerdem erhofft sich die Cominvest hohe Zuflüsse bei Fonds für die Investmentthemen Rohstoffe, Energie und Klimaschutz.