Commonwealth Bank of Australia Erste elektronische Order bei Anleihe-Neuemission

Der erste Live-Einsatz, im Rahmen einer Transaktion der Commenwalth Bank of Australia, folgte einer zweijährigen Testphase, die von 11 Banken und über 100 Investoren begleitet wurde, wie der Technologie-Anbieter Ipreo mitteilte. Das Unternehmen erwarte, dass bis zu 30 Investoren elektronische Orders im Laufe des Monats abgeben werden, sagte Bill Sherman, Executive Vice President in New York.

Ipreos Investor Access System erlaubt Bond-Investoren die Platzierung von Orders und den digitalen Empfang von Zuteilungen als Alternative zur Kommunikation via Telefon, E-Mail oder Instant Messaging mit Sales-Mitarbeitern bei diversen Banken. Die Branche möchte mit dem Schritt zukünftig auch das Risiko von Fehlern vermeiden, zudem fordern Regulierer und Handelsverbände mehr Transparenz, Einfachheit und Fairness im Zuge von Emissionen.

„Ich gehe davon aus, dass die elektronische end-to-end Kommunikation die Regel werden wird“, sagte Chris Jones, Managing Director in der Anleihe-Syndizierung bei der HSBC Holdings in London, die als Co-Manager an der Commenwealth Bank Transaktion beteiligt war. „Wir sehen den größten Vorteil in dieser Art der Kommunikation darin, dass wir unseren Sales-Mitarbeiter und Kunden Zeit ersparen.“

Commenwealth Bank of Australia legte am 5. Januar einen fünfjährigen Covered Bond im Volumen von 350 Millionen Pfund auf, wie aus Daten von Bloomberg hervorging. Ipreo gab nicht bekannt welches Volumen aus der Emission elektronisch bearbeitet wurde.

Der Zugang steht bereits allen Banken in Europa offen und wird noch in diesem Jahr in Asien vorgestellt werden, wie Ipreo mitteilte.

Elektronische Orders sind eine der Forderungen der Investment Association. Die Vereinigung, deren Mitglieder mehr als 5,7 Billionen Pfund an Vermögenswerten betreuen, verlangt zudem von den Banken, mehr Informationen darüber zu veröffentlichen, wie die Zuteilung im Rahmen einer Neuemission erfolgt.