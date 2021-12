Aufstieg Commerz Real erweitert Vorstand

Die Commerz Real hat Christian Horf, bisher Leiter für die Finanzen, in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er verantwortet neben den bisherigen Aufgaben nun auch die Ressorts Recht, Revision und Marketing. Neben Horf gehören zudem noch Henning Koch und Dirk Schuster zum Vorstand.

Horf zu seinen Zielen: „Ich möchte insbesondere die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse weiter vorantreiben, um unseren Wachstumskurs über eine höhere Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells weiter zu befördern.“

Horf ist seit 2015 bei der Commerz Real und verantwortete bislang als Generalbevollmächtigter sämtliche Finanz-Themen. Dem Commerzbank-Konzern gehört er bereits seit 2005 an. Er begann seine Karriere dort zunächst in der Konzernentwicklung und wechselte 2009 als Bereichsleiter in die Finanzfunktion. Nach seinem Abschluss als Diplom-Volkswirt an der Universität Mannheim war Horf zudem von 2003 bis 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young tätig.