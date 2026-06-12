Der Betriebsrat der Commerzbank plant eine Strafanzeige wegen Marktmanipulation – und kündigt an, das sei noch nicht die letzte Eskalationsstufe.

Im Übernahmekampf um die Commerzbank eskaliert der Widerstand der Arbeitnehmerseite. Der Gesamtbetriebsrat will auf einer außerordentlichen Sitzung am heutigen Freitag seinen Vorsitzenden Sascha Uebel beauftragen, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen. Das berichtet das „Handelsblatt“.

„Die Belegschaft ist aufgrund der Vorkommnisse der vergangenen Wochen derart wütend, dass eine Strafanzeige aus meiner Sicht der logische nächste Schritt ist“, sagte Uebel der Wirtschaftszeitung. „Die geplante Anzeige ist die nächste Eskalationsstufe, aber noch lange nicht die letzte.“

Verdacht auf irreführende Andienungen

Hintergrund: Die Commerzbank wirft Unicredit vor, dass die gemeldeten Andienungen nicht auf echtem Aktienbesitz unabhängiger Investoren beruhen. Aus den Verwahrstellen-Daten lasse sich kein einziger institutioneller Investor identifizieren, der Aktien angedient habe. Stattdessen stammten die Papiere fast ausschließlich von Unicredit nahestehenden Banken und Parteien. Uebel schließt sich diesem Verdacht an: Es solle der Eindruck erweckt werden, als habe Unicredit die Übernahme bereits so gut wie in der Tasche.

Die Mailänder Bank bestreitet die Anschuldigungen. Das Commerzbank-Management habe zwar jedes Recht, von der Annahme des Angebots abzuraten – dürfe aber nicht durch unbegründete Vorwürfe die Integrität des Bieterverfahrens untergraben, erklärte Unicredit. Man halte alle gesetzlichen Anforderungen ein und stehe in transparentem Dialog mit der Bafin.

Die Commerzbank hat unterdessen bereits eine Untersuchung durch die Bafin beantragt. Die reguläre Annahmefrist für das Übernahmeangebot endet am 16. Juni.