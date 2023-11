Digitale Vermögenswerte Commerzbank erhält als erste deutsche Großbank Kryptoverwahrlizenz

Als erste deutsche Universalbank erhält die Commerzbank eine Kryptoverwahrlizenz. Im ersten Schritt strebt die Bank an, ihren institutionellen Kunden eine sichere, regulatorisch konforme und zuverlässige Plattform für die Verwahrung von Kryptowerten auf Basis der Blockchain-Technologie zur Verfügung zu stellen.

„Mit dem Erhalt der Lizenz haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht“, sagt Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Leiter des operativen Geschäfts der Commerzbank. Die Verwahrlizenz solle die Grundlage bilden, um Kunden im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu begleiten.

Neben der Commerzbank arbeitet beispielsweise auch die Deutsche Bank an einer entsprechenden Lizenz. So habe David Lynne, der das Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank leitet, auf einer Konferenz verraten, dass das größte Deutsche Bankhaus bei der Bafin im Juni eine Kryptoverwahrlizenz beantragt hat. Auch die Fondstochter DWS bemühe sich derzeit um die entsprechende Lizenz bei der Bafin.

DZ hat seit Anfang des Monats Verwahrplattform

Es ist die zweite Lizenz, die von der Bafin in jüngster Zeit verliehen wurde. Die DZ Bank startet ebenfalls mit ihrer eigenen Digitalverwahrplattform für Kryptoassets. Die DZ Bank richtet sich mit dem Angebot zunächst an institutionelle Kunden. Auf die Kryptoverwahrlizenz wartet die DZ Bank noch.

Die DZ Bank will über die Plattform künftig auch Privatkunden ermöglichen, direkt in Kryptowährungen zu investieren. Angekündigt hatte das Institut die Pläne bereits im November 2022.

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein Portfolio an Finanzdienstleistungen.

Die Commerzbank wickelt nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.