Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis erzielt und sieht sich dadurch gestärkt für die anstehenden Übernahmegespräche mit Großaktionärin Unicredit.

Commerzbank-Gebäude in Frankfurt am Main: Die Bank startet mit einem Rekordergebnis in die Übernahmegespräche mit Unicredit.

Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis erzielt. Das operative Ergebnis stieg um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, das Nettoergebnis kletterte um rund 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro – beides Höchstwerte in der Geschichte der Bank. Im zweiten Quartal allein verdiente das Institut 898 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahresquartal (462 Millionen Euro). Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbilanz hervor.

Ertragsentwicklung im Detail

Die Erträge legten im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro zu, im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss wuchs im Halbjahr um 8 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, getragen vom Wertpapiergeschäft und dem Anleiheemissionsgeschäft.

Der Zinsüberschuss blieb mit 4,1 Milliarden Euro trotz gesunkener Zinsen in Polen nahezu stabil. Die Cost-Income-Ratio inklusive Pflichtbeiträgen verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 53 Prozent, ohne Pflichtbeiträge auf 50 Prozent. Das Risikoergebnis lag im zweiten Quartal bei minus 202 Millionen Euro, die Quote notleidender Kredite (NPE) unverändert bei 1,1 Prozent.

Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis erzielt | Bildquelle: Commerzbank

Firmenkunden und M-Bank treiben Wachstum

Im Firmenkundengeschäft stieg das durchschnittliche Kreditvolumen im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 123 Milliarden Euro, vor allem getrieben von Auslandsinvestitionen deutscher und internationaler Firmenkunden. Das Segment Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland verbesserte sein operatives Ergebnis im Halbjahr um 31 Prozent auf 896 Millionen Euro, begünstigt durch Wachstum im Wertpapier- und Zahlungsverkehrsgeschäft.

Die polnische Tochter M-Bank steigerte ihr operatives Ergebnis im Halbjahr um 38 Prozent auf 694 Millionen Euro – auch weil geringere Rückstellungen für Rechtsrisiken aus Fremdwährungskrediten das Unternehmen entlasteten.

Kapitalrückgabe und Kapitalquote

Die Commerzbank kündigte einen weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Milliarden Euro an. Für das Gesamtjahr 2026 plant das Institut, rund 3,2 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben – eine Kombination aus Rückkäufen und einer Dividende, deren Anteil auf mindestens 50 Prozent steigen soll. Die harte Kernkapitalquote (CET-1) lag zum 30. Juni bei 14,4 Prozent, nach 14,6 Prozent ein Jahr zuvor.

Die Bank bekräftigte ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr sowie die am 8. Mai kommunizierten Ziele der Strategie „Momentum 2030“. Für 2026 erwartet sie Erträge von rund 13,2 Milliarden Euro, Kosten von rund 7 Milliarden Euro und eine Nettoeigenkapitalrendite von rund 12 Prozent.

Übernahmepoker mit Unicredit geht in nächste Runde

Der Rekordgewinn fällt in eine Phase, in der sich die Commerzbank auf weitere Verhandlungen mit ihrer Großaktionärin Unicredit einstellt. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte laut „Handelsblatt“, man sei „bereit für konstruktive Gespräche“ mit den Italienern. Nach dem im Juli abgeschlossenen freiwilligen Übernahmeangebot hält die Unicredit rechnerisch rund 44 Prozent der Commerzbank-Anteile, über Kaufoptionen könne sie ihre Beteiligung auf bis zu 47,6 Prozent aufstocken.

Unicredit-Chef Andrea Orcel rechnet laut „Handelsblatt“ mit einer baldigen Kontrollübernahme; die italienische Bank sieht nach dem Bericht Sparpotenzial durch den Abbau tausender Stellen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Juli laut Handelsblatt eingeräumt: „Wir verhindern diese Fusion nicht.“

Orlopp verwies zudem darauf, dass Unicredit trotz absehbarer Stimmenmehrheit auf der nächsten Hauptversammlung nicht allein über wesentliche Strukturmaßnahmen entscheiden könne – dafür brauche es „ein gemeinsames Verständnis des Geschäftsmodells und die Einbindung aller Stakeholder“.

EZB prüft Kontrollantrag – Zeitplan offen

Unabhängig vom neuen Aktienrückkauf, dessen EZB-Genehmigung laut Commerzbank bereits vorliegt, läuft bei der Zentralbank ein separates Verfahren: die aufsichtsrechtliche Prüfung von Unicredits Antrag auf eine qualifizierte Beteiligung an der Commerzbank. Die Bafin hatte Ende Juli die Unterlagen als vollständig eingestuft und ihre Einschätzung an die EZB weitergeleitet. Die EZB hat nun 60 Arbeitstage Zeit für eine Entscheidung, die Frist kann bei Nachforderungen auf bis zu 80 Arbeitstage verlängert werden.

Zusätzlich müssen auch die US-Notenbank Fed und die polnische Finanzaufsicht KNF zustimmen, da Unicredit US-Niederlassungen sowie über die Aion Bank ein polnisches Geschäft unterhält, das sich mit der Commerzbank-Tochter M-Bank überschneidet. Welche Fonds von einer möglichen Übernahme besonders betroffen wären, hat DAS INVESTMENT in einer separaten Analyse eingeordnet.