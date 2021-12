Commerzbank Online-Shop für Gold

Im Gold-Online-Shop der Commerzbank können Kunden Goldbarren und -münzen im Internet bestellen. Hier bietet das Bankhaus Barren von 1 bis 250 Gramm und Münzen bis zu einem Wert von 15.000 Euro zum Verkauf an. Damit ergänzt es seinen physischen Verkauf im Filialnetz.Die angebotenen Münzen sind frisch geprägt. Die Barren kommen von einer Schweizer Scheideanstalt. Ein Werttransportunternehmen soll das Edelmetall sicher zu den Käufern bringen.Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Commerzbank-Kunden, so das Bankhaus.