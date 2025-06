Orcel zur Commerzbank-Übernahme: „Wir werden es aussitzen"

Die Fronten im Übernahmekampf um die Commerzbank verhärten sich zusehends. Was im September 2024 als strategischer Schachzug der italienischen Unicredit begann, entwickelt sich zu einem zähen Ringen zwischen Politik, Management und Aktionären. Während Bundeskanzler Friedrich Merz dem Frankfurter Institut seine Unterstützung zusichert, macht Unicredit-Chef Andrea Orcel deutlich: Er ist bereit, den langen Atem zu beweisen.

In einem Brief an den Commerzbank-Betriebsrat bekräftigte Merz die Haltung der Bundesregierung. „Die Bundesregierung setzt auf eine starke und eigenständige Commerzbank“, schrieb der Kanzler an Betriebsratschef Sascha Uebel und dessen Stellvertreterin Nina Olderdissen. Besonders die Sorgen vor massivem Stellenabbau – wie bei der Hypovereinsbank, die nach der Unicredit-Übernahme 2005 mehr als 60 Prozent ihrer Vollzeitstellen verlor – nehme die Regierung ernst.

Die Commerzbank sei nicht nur ein wichtiger Finanzierer des deutschen Mittelstands, sondern auch der Verteidigungsindustrie, argumentieren die Betriebsräte. „Gerade in den derzeit geopolitisch herausfordernden Zeiten ist es essenziell, die Kreditvergabe für diese Schlüsselindustrie sicherzustellen“, heißt es in dem Schreiben an Merz.