Die Commerzbank-Onlinetochter Comdirect will spätestens 2026 ein Angebot für den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin einführen. Das kündigte Privatkundenvorstand Thomas Schaufler im Interview mit dem Handelsblatt an. „Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens 2026 ein vernünftiges Kryptoangebot für Privatkunden haben werden“, sagte Schaufler.

Aktuell beobachtet Comdirect, dass Krypto für viele Menschen eine relevante Anlageklasse wird. Darauf will das Institut reagieren und entwickelt daher ein Angebot für Teilaktien und Kryptowährungen, um den Kunden künftig eine größere Bandbreite zu bieten.

Konkurrenz zu Neobrokern

Der Schritt stellt auch eine Reaktion auf den wachsenden Konkurrenzdruck durch Neobroker wie Trade Republic dar. Trade Republic verdoppelte seine Kundenzahl im vergangenen Jahr auf acht Millionen und überholte damit Comdirect. Auch andere Anbieter wie einige Volksbanken haben bereits entsprechende Services für ihre Privatkunden eingeführt.

Schaufler begründet die späte Einführung: Die Commerzbank erhielt im November 2023 als erste deutsche Universalbank eine Lizenz zur Verwahrung von Krypto-Assets. Darauf aufbauend entschied das Institut zunächst, ein Angebot für institutionelle Anleger zu entwickeln. Comdirect bietet bereits seit 2017 Zertifikate mit Krypto-Basiswerten an, aber Kryptowährungen schaute sich die Bank länger an.

Krypto nur bei Comdirect erhältlich

Das Kryptoangebot soll bei Comdirect und nicht bei der Commerzbank selbst angesiedelt werden. Kryptowährungen seien etwas für Selbstentscheider, also für Menschen, die selbstständig investieren, so Schaufler. Diese seien typischerweise Kunden von Comdirect. Bei der Commerzbank setze man stärker auf Beratung.

Parallel testet Comdirect seit dem Sommer ein neues, niedrigschwelliges Angebot für junge Kunden im Live-Betrieb. Das richtet sich an junge Menschen, die nicht so oft handeln, aber Interesse an digitalem Vermögensaufbau haben. Auch dieser Service soll dem Wettbewerb mit Trade Republic dienen.