Commerzbank übernimmt nach Sonderausschüttung Offener Immobilienfonds CS Euroreal: Anleger bekommen 66 % des Anteilwerts zurück

Mit Ablauf des Verwaltungsmandats am 30. April wird der CS Euroreal auf die Verwahrstelle übertragen. Ab dem 1. Mai übernimmt gemäß Investmentgesetz die Commerzbank als Depotbank die weitere Abwicklung des CS Euroreal.

Der größte Teil des Immobilienportfolios ist bereits veräußert. Am Donnerstag, drei Tage vor dem Übergang des Verwaltungsmandats, zahlt der Fonds eine außerordentliche Sonderausschüttung an die Anleger.

3,8 Milliarden Euro an die Anleger zurückgezahlt

Bislang hat die Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG in neun Ausschüttungen 3,2 Milliarden Euro an die Anleger ausgezahlt. Bei der außerordentlichen Sonderausschüttung am 27. April sollen weitere circa 650 Millionen Euro beziehungsweise 6,20 Euro pro Anteil an die Anleger fließen.