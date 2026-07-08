Unicredit sichert sich über 44 Prozent an der Commerzbank und verfehlt die Mehrheit nur knapp. Was der Vorstoß für die Bank bedeutet.

Die Lage für die Commerzbank spitzt sich zu. Die Unicredit rückt einer Mehrheit an Deutschlands zweitgrößter Privatbank immer näher. Bis zum Ablauf der zweiten Annahmefrist am vergangenen Freitag reichten Aktionäre 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere bei den Italienern ein, wie die Mailänder Bank am Mittwoch, 8. Juli, mitteilte. Zusammen mit dem bereits gehaltenen Paket von 26,77 Prozent steigt der direkte Anteil damit auf 44,37 Prozent.

Über Finanzinstrumente kann sich die Unicredit den Zugriff auf weitere 3,22 Prozent sichern und käme so auf 47,59 Prozent. Weil die Commerzbank eigene, nicht stimmberechtigte Aktien hält, entspricht dieser Anteil rechnerisch 49,65 Prozent der Stimmrechte. Damit schrammt die Unicredit nur knapp an der Mehrheit vorbei.

Das Ergebnis übertreffe die eigenen Erwartungen deutlich, erklärte die Unicredit. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil das Angebot über weite Strecken der Frist unter dem Börsenkurs der Commerzbank lag und für deren Aktionäre damit eigentlich unattraktiv war. Erst weil die Unicredit-Aktie zuletzt stärker zulegte als die der Commerzbank, gewann die Offerte gegen Ende an Reiz. Die Italiener boten 0,485 eigene Papiere je Commerzbank-Aktie.

Übernahme eigentlich nur Frage der Zeit

Nun kann die Unicredit an der Börse weitere Anteile zukaufen, steht dabei aber unter Beobachtung der Finanzaufsicht. Für eine vollständige Übernahme braucht die Bank zudem grünes Licht der Behörden, allen voran der Bankenaufsicht der EZB und der EU-Wettbewerbshüter. Die Unicredit erklärte, sie wolle weiterhin konstruktiv mit allen Beteiligten zusammenarbeiten und die nötigen regulatorischen Verfahren vorantreiben.

Auf Widerstand stößt der Vorstoß bei Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und der Bundesregierung, die mit rund 13 Prozent zweitgrößter Aktionär ist. Beide lehnen den Zusammenschluss ab. Unicredit-Chef Andrea Orcel dagegen will mit der Übernahme eine europäische Großbank als Gegengewicht zur US-Konkurrenz schmieden. Er stellt milliardenschwere Einsparungen in Aussicht und hat angekündigt, allein in Deutschland 7.000 Stellen zu streichen. Zudem hat er gedroht, das Commerzbank-Management auf der Hauptversammlung im Frühjahr 2027 abzusetzen, sollte er genügend Aktionäre hinter sich bringen.