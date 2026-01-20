Die Commerz Real hat den Infravest Eltif aufgelegt. Der Infrastrukturfonds für Privatanleger fokussiert sich auf Deutschland und strebt bis zu 6 Prozent Rendite an.

Die Commerz Real legt mit dem Infravest Eltif einen Infrastrukturfonds für Privatanleger auf, dessen Manager sich auf Investitionen in Deutschland fokussieren.

Die Investmentstrategie zielt auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios in den Sektoren Versorgung, Kommunikation, Transport, Energie und Soziales. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Deutschland liegen. Neben Direktinvestments kann der Infravest auch in andere Fonds investieren.

Zielrendite bei 6 Prozent

Der Fonds strebt eine langfristige Netto-Zielrendite von 5 bis 6 Prozent auf Fondsebene an. Die Wertschöpfung erfolgt durch Erträge aus langlaufenden Nutzungsverträgen und aktives Portfoliomanagement. Der Fonds nutzt den europäischen Rechtsrahmen der Eltif-Verordnung 2.0 und ist in Luxemburg domiziliert.

„Breit diversifizierte Sachwertinvestitionen in deutsche und europäische Infrastruktur waren bisher durch hohe Mindestanlagesummen, regulatorische Hürden und Komplexität für Privatanleger kaum zugänglich", erläutert Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real.

Die Steuerung des Fonds übernimmt Fondsmanager Sandro Berweiler, der im Oktober 2025 zur Commerz Real kam. Zuvor war er Portfoliomanager bei EQT und Feri.