Panitz neuer Vorstand bei Bayerische-Tochter
Michael Panitz ist neuer Vorstand der Compexx Finanz, einer Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe Die Bayerische. Laut einer Unternehmensmitteilung wurde er planmäßig zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Unklar ist, warum die Änderung erst jetzt mitgeteilt wurde.
Vorgänger Martin Lütkehaus, der das Ressort Betrieb, IT und Personal bislang verantwortete, ist zum 30. November in den Ruhestand gegangen. Er soll dem Unternehmen künftig in beratender Funktion verbunden bleiben.
Vierköpfiger Vorstand
Zuvor war Panitz als Bereichsvorstand tätig. Mit dem Wechsel in den Vorstand übernimmt er nun die Verantwortung für den Bereich Operations in der Unternehmenszentrale in Regensburg. Laut seines Linkedin-Profils war Panitz bereits zwischen 2016 und 2017 Compexx-Vorstand. Für die Baxerische ist er bereits seit dem Jahr 2011 tätig, hatte in dieser Zeit zahlreiche Positionen vor allem im Vertrieb inne.
Zum Vorstand gehören auch Markus Brochenberger, der als Vorstandsvorsitzender die Themen Strategie, Immobilien und Beteiligungen verantwortet. Matthias Ramge zeichnet für Stammvertrieb, Vertriebsakademie und Marketing verantwortlich, während Patrick Vehoff die Vertriebsorganisationen steuert.
„Die Compexx ist ein zentraler Bestandteil der Gruppe und steht für qualitätsorientiertes Wachstum im Vertrieb. Eine vorausschauende und klar geregelte Nachfolge im Vorstand ist dafür entscheidend. Mit Michael Panitz haben wir eine Persönlichkeit berufen, die das Unternehmen aus der Praxis kennt und zugleich die Voraussetzungen mitbringt, die Compexx operativ stabil und strategisch verlässlich weiterzuführen“, sagt Martin Gräfer, Aufsichtsratsvorsitzender der Compexx Finanz und Vorstand bei der Bayerischen.
Hintergrund: Das Unternehmen stand Ende 2023 massiv in der Kritik. DAS INVESTMENT Versicherungen hatte darüber exklusiv berichtet. Es ging dabei um die Zusammenarbeit der Compexx mit dem Strukturvertrieb Fairmögenskonzepte Deutschland (FKD).