Comstage mit neuen China ETFs

Der Comstage ETF HSI (WKN: ETF022) bildet den Hang Seng Index ab. Dieser Leitindex aus Hongkong enthält die größten Unternehmen, die an der Hongkonger Aktienbörse gehandelt werden.Wer sich dagegen nur auf rein chinesische Unternehmen konzentrieren will, greift zum Comstage ETF HSCEI (WKN: ETF023). Er kopiert den Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), der die größten in Hongkong gehandelten Unternehmen des chinesischen Festlands enthält.Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt einheitlich 0,55 Prozent.