Redaktion 24.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Concentra Matthias Born: „Unternehmen müssen auch im widrigen Umfeld Wachstum zeigen“

Neun Prozent Rendite pro Jahr in knapp 60 Jahren. Matthias Born, Manager des Aktienfonds Concentra von AGI, erklärt, warum er sich darauf nicht ausruhen kann und welche Anforderungen er an Unternehmen stellt, damit sie für sein Portfolio in Frage kommen.