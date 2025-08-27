Der Dollar ist vom Stabilisator zum Risikofaktor geworden, sagt Klaus Kaldemorgen. Er und sein Co-Manager haben daher den US-Anteil im Fonds drastisch reduziert.

Die Portfoliomanager Klaus Kaldemorgen und Christoph Schmidt haben die Anlagestrategie des mehr als 14 Milliarden Euro schweren DWS Concept Kaldemorgen (ISIN: LU0599946976) deutlich verändert. Der Dollar-Anteil wurde von 35 Prozent zu Jahresbeginn auf aktuell nur noch 10 Prozent reduziert, wie das „Handelsblatt“ (Paywall) berichtet.

Dollar als „Klumpenrisiko“

Der Grund für diese drastische Umschichtung liegt in der Währungsentwicklung und dem damit einhergehenden Risiko, wenn in Fremdwährungen investiert wird. Während der S&P 500 seit Januar rund 9,5 Prozent zugelegt hat, verloren europäische Anleger durch die Dollar-Schwäche mehr als 2,5 Prozent.

„Der Dollar ist in Multi-Asset-Fonds vom Stabilisator zum Risiko geworden“, erklärt Co-Fondsmanager Schmidt bei einem Pressegespräch der DWS. Kaldemorgen spricht sogar von einem „Klumpenrisiko“, das vielen Anlegern nicht bewusst sei.

Zunächst sicherten die Fondsmanager das Währungsrisiko über Devisentermingeschäfte ab. Da dies jedoch teuer sei und nichts für die lange Sicht, verkauften sie schließlich US-Anlagen – allerdings nicht bei Aktien, sondern bei Anleihen.

Anteil von US-Staatsanleihen auf 4 Prozent gesenkt

Den Anteil von US-Staatsanleihen haben sie auf 4 Prozent gesenkt. Stattdessen stockten die Manager Euro-Unternehmensanleihen mit guter Bonität auf. Diese machen nun 20 Prozent des Portfolios aus, europäische Staatsanleihen 14 Prozent.

„Wir halten viele Anlagen in Europa, besonders bei Anleihen. Das ist ein gewisses Misstrauen gegenüber der US-Währung“, betont Kaldemorgen laut „Handelsblatt“.

Auch unabhängig vom Währungsrisiko sehen die Portfoliomanager US-Staatsanleihen skeptisch. Grund ist US-Präsident Donald Trump. Bei „Trump-induzierten“ Schocks könnten US-Bonds ihre Funktion als sicherer Hafen nicht mehr erfüllen, argumentiert Schmidt. Dies spreche für Gold als Alternative. Der Goldanteil liegt aktuell bei 8 Prozent.

An US-Aktien halten die Manager trotz allem fest. Vor allem wegen der Ausnahmestellung der USA im Technologiebereich seien diese unverzichtbar.