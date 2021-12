Consilium-Geschäftsführer Alexander Schrehardt „Vermittler wissen nicht, wie sie das Thema Pflege ansprechen sollen“

Deutschland wird immer älter und dadurch tendenziell auch pflegebedürftiger. Die Pflegepflichtversicherung kann diesen Bedarf bei weitem nicht auffangen. Also müssen die Deutschen privat vorsorgen.„Das ist ein riesiger Markt“, bestätigt Alexander Schrehardt, Geschäftsführer der Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung, der den Kongress „Private Pflegevorsorge“ auf der DKM 2014 organisiert und moderiert. Es gebe dabei allerdings ein großes Problem: „Der Vermittler weiß in der Regel nicht, wie er das Thema bei seinem Kunden ansprechen soll“, so Schrehardt.Diese wichtige Frage ist eine, die auf dem Kongress beantwortet werden soll. Auch geht es darum, erstmal den Ist-Zustand zu analysieren: Wie sieht es auf dem Pflegemarkt heute aus? Wie ist die aktuelle Rechtsprechung?Müssen Kinder im Pflegefall etwa für ihre Eltern haften? „Ja, je nach Einkommens- und Vermögensstand kann es passieren, dass Familienmitglieder für die Pflege von Angehörigen aufkommen müssen“, sagt Schrehardt. Das sei im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Aber auch Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft können im Pflegefall zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden (SGB XII).Natürlich sollen auf dem Kongress auch konkrete Lösungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Hierfür hat Consilium sechs Versicherer eingeladen – Gothaer, Allianz, Hallesche, Swiss Life, Consal und Ideal –, die in ihren Vorträgen alternative Vorsorgelösungen unter Berücksichtigung der Zielgruppenansprache und von Tabuthemen, wie der Demenz, vorstellen.„Eine Selbstbeweihräucherung wird es bei unserer Veranstaltung nicht geben“, sagt Schrehardt. Vielmehr gehe es darum, Vermittlern praktische Lösungen und Beratungsansätze aufzuführen.Hier das Programm im Einzelnen:10:00 – 10:45 Uhr:Referent: Alexander Schrehardt, Geschäftsführer, Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersvorsorge11:00 – 11:45 Uhr:Referent: Marcel Boßhammer, Leiter Maklervertrieb Kranken , Gothaer Krankenversicherung12:00 – 12:45 Uhr:Referenten: Gudrun Trieb, Abteilungsleiterin Produktentwicklung, Allianz Lebensversicherung und Markus Anlauf, Abteilungsleiter Produktentwicklung, Allianz Private Krankenversicherung13:00 – 13:45 Uhr:Referentin: Alexandra Markovic-Sobau, Generalbevollmächtigte Vertrieb Kranken, Hallesche Krankenversicherung14:00 – 14:45 Uhr:Referent: Sebastian Koch, Manager Marketing und Produktkoordination Vertrieb, Swiss Life15:00 – 15:45 Uhr:Referent: Carsten Bernd, Regionalleiter für die Bereiche Nord/West, Consal MaklerService16:00 – 16:45:Referent: Birger Mählmann, Direktor Ideal TrainingsAkademie, Ideal Versicherungsgruppe17:00 – 17:45 Uhr:Referent: Alexander Schrehardt, Geschäftsführer, Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersvorsorge