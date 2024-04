Die Consorsbank bietet Kunden ein Investmentkonto mit einer Vermögensverwaltung an. Dabei arbeitet das Institut auch mit dem Wealth Management und Private Banking der Konzernmutter BNP Paribas zusammen, in dem in Deutschland rund 300 Mitarbeiter arbeiten. Bisher betreuten die BNP-Mitarbeiter ausschließlich hochvermögende Kunden. Die Mindestanlagesumme beim Consorsbank-Investmentkonto beträgt 750 Euro. Mit einem Dauerauftrag können Kunden ab 10 Euro monatlich anlegen.

Kunden müssen angeben, wie viel sie investieren möchten, wie ihr Anlagehorizont aussieht und wie sie zu Sicherheitsbedürfnis und Renditeerwartung stehen. Die Consorsbank empfiehlt anschließend eine von fünf Strategien, von defensiv bis offensiv, aus denen die Kunden auswählen können. Die fünf Profile sollen zudem nachhaltig ausgerichtet sein.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die BNP-Portfoliomanager aus dem Private Banking investieren für die Consorsbank in Fonds sowie ETFs und informieren über die Entwicklung. Aufgaben wie beispielsweise das Ausbalancieren des Portfolios erfolgen automatisiert. Es gibt keine Mindestanlagezeiten, Auszahlungen sind jederzeit möglich.

Die Kosten für das Management liegen bei 0,80 Prozent der Anlagesumme pro Jahr, die Produktkosten bei 0,39 Prozent. „Das Angebot richtet sich an alle, die keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit den Finanzmärkten und Investmentprodukten zu beschäftigen und ihre Geldanlagen gerne in die Hand von erfahrenen Profis legen wollen“, sagt Klaus Pilipp von der Consorsbank.