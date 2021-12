Redaktion 16.07.2018 Lesedauer: 1 Minute

Container-Investments Magellan-Insolvenz als Blaupause für P&R-Anleger?

In dem Anlageskandal um den Container-Vermittler P&R soll jetzt das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Dessen als Geldanlage beworbene Vermietung von Schiffscontainern erinnert an die Magellan-Pleite 2016. Was P&R-Betroffene aus dem damaligen Skandal lernen können, zeigt der Fall eines Anlegers.