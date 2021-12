Continentale: Der Chefarzt als Baustein

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Neu ist auch der Optionstarif AV-P1, der mit dem Comfort-Tarif, aber mit anderen Voll- und Zusatzversicherungen der Continentale abgeschlossen werden kann. Dieser Tarif macht für den Kunden beim späteren Ausbau des Versicherungsschutzes in der Voll- und Zusatzversicherung eine erneute Risikoprüfung überflüssig. „Die Bedeutung von Optionstarifen wird im Markt noch unterschätzt. Gerade für Vermittler sind sie unter dem Gesichtspunkt der Beratungshaftung sehr wichtig“, so Helmich.Der AV-P1 kann bis zum Eintrittsalter 45 abgeschlossen werden und hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Tarif sieht drei fixe Optionstermine nach 5, 10 und 15 Kalenderjahren Laufzeit vor und einen frei wählbaren Termin, zum Beispiel das Ende der Versicherungspflicht. Zusätzlich kann der Versicherungsschutz im Alter von 50 Jahren ein letztes Mal verbessert werden.Das komplette Produktpaket Comfort, SGII für Chefarztbehandlung und Zwei-Bett-Zimmer sowie AV-P1 kostet für einen 30-jährigen Mann 195,41 Euro im Monat (plus gesetzlichen Zuschlag).