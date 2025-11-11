Die Continentale Versicherung erweitert ihr bKV-Angebot ConCEPT um neue Assistance-Leistungen, einen Zusatztarif und eine zusätzliche Budgetstufe.

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist weit mehr als ein Mitarbeiter-Benefit wie Gutscheine oder Vergünstigungen bei Kooperationspartnern: Sie hat die Funktion einer echten Lohnzusatzleistung. Sie ergänzt den gesetzlichen Versicherungsschutz und stellt attraktive Zusatzleistungen zur Verfügung, ohne dass dafür eine Gesundheitsprüfung notwendig ist oder Wartezeiten entstehen. Auch für den Arbeitgeber bringt die bKV betriebswirtschaftliche Vorteile, indem sie hilft, krankheitsbedingte Ausfallzeiten, Fluktuations- und Vakanzkosten zu verringern.

Auch die Continentale Versicherung setzt auf die bKV und hat das eigene Angebot ConCEPT jetzt um Assistance-Leistungen, einen Zusatztarif und eine neue Budgetstufe entscheidend erweitert.

Continentale: Neue Services rund um Pflege und mentale Gesundheit

So erhalten ConCEPT-Kunden – ebenso wie mitversicherte Angehörige – ab sofort weitere sinnvolle Assistance-Leistungen. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, bis zu drei Mal pro Jahr Gespräche per Telefon oder Video mit Psychologen und Psychotherapeuten zu führen. Auch gibt es einen Facharztterminservice, der ergänzend Psychologen und Psychotherapeuten vermittelt. Eine Pflege-Beratung per Telefon oder Video dient unter anderem bei der Beantragung von Pflegeleistungen. Unterstützung gibt es darüber hinaus bei der Suche nach einem Pflegedienst, Putz- und Einkaufshilfen oder einem Pflegeheimplatz.

Ein bkV-Experte, den DAS INVESTMENT befragt hat, sagt:

“ „Assistance-Leistungen spielen eine sehr große Rolle. Für den Arbeitgeber haben sie sogar einen höheren Mehrwert als die Tarifleistung an sich. Der größte Mehrwert liegt in einer schnelleren Diagnosefindung und damit schnellerer Therapieeinleitung.“

bKV-Schutz wird für Versicherte erlebbar

Die Continentale bietet in der bKV bereits eine Vielzahl von Assistance- und Gesundheits-Leistungen an. Dazu zählen zum Beispiel eine mehrsprachige 24/7-Notfall-Hotline und eine Videoberatung mit mehr als 80 Fachärzten. Abrufbar sind die Services kostenlos über das Kundenportal ConCORP. Überdies bietet das Continentale-Gesundheitsportal eine Online-Kliniksuche sowie Selbsttests zu Themen wie Burnout und Work-Life-Balance. Leistungsbelege können die ConCEPT-Kunden via Smartphone über die Gesundheits-App des Versicherers einreichen.

Weitere Leistungen mit dem Tarif Plus

Neu ist auch der ergänzende bKV-Tarif Plus. Dieser bietet in Verbindung mit der Budget-Tariflinie Choose zusätzliche Benefits. So übernimmt die Continentale 75 Prozent der Kosten bei zahnärztlichen Leistungen, die nach der Leistung der gesetzlichen oder privaten oder einer gegebenenfalls weiteren (betrieblichen) Krankenversicherung verbleiben.

Weiterhin sieht der Tarif Plus eine einmalige Pflege-Leistungspauschale in Höhe von 6.000 Euro vor. Voraussetzung dafür ist, dass die eigene Pflegebedürftigkeit erstmals festgestellt wird. Sie wird auch gezahlt, wenn ein naher Angehöriger – Ehegatte, eingetragener oder im gleichen Haushalt lebender Lebenspartner sowie Kinder – zum Pflegefall wird und der bKV-Versicherte ihn nachweislich pflegt. Abgerundet wird der Tarif Plus durch ein 600-Euro-Budget unter anderem für Präventionskurse und Digitale Gesundheitsanwendungen.

Tariflinie Choose jetzt mit fünf Budgetstufen

Mit Tariflinie Choose erhalten Mitarbeitende ein festgelegtes Gesundheitsbudget pro Jahr, das sie individuell und bedarfsgerecht für eine Vielzahl von Leistungen (zum Beispiel für Zahnbehandlungen, Sehhilfen, Physio, Vorsorge) einsetzen können – und nicht mehr auf feste Bausteine beschränkt ist. Solche Budgettarife haben sich im Markt mittlerweile als Standard in der bKV durchgesetzt.

Aktuell hat die Continentale ihre Tariflinie Choose um eine fünfte Budgetstufe erweitert. Arbeitgeber können pro Mitarbeitenden nun ein jährliches Gesundheitsbudget von 600 Euro zur Verfügung stellen – oder wie bislang in Höhe von 400, 800, 1.200 oder 1.600 Euro. „Damit tragen wir der steigenden Nachfrage nach dieser Budgethöhe Rechnung", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken bei der Continentale Versicherung.

Weitere Informationen gibt es unter www.continentale.de/betriebliche-krankenversicherung .

. Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/bkv-concept.