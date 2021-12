Continentale: Lückenlos vom Krankentagegeld zur Berufsunfähigkeitsrente

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Durch die Garantie sind Continentale-Kunden vor einer möglichen zeitlichen Leistungslücke in der Klärungsphase geschützt, so der Versicherer. Das ist die Phase, in der die beiden Versicherer sich darüber einigen, ob der Betroffene „noch krank“ oder „schon berufsunfähig“ ist.Hilfreich sei das Garantie-Zertifikat auch für die Vertriebler: Vermittler könnten es als Beratungshilfe nutzen, um ihre Kunden über Probleme aufzuklären, die möglicherweise beim Übergang von Leistungen aus der Krankentagegeld- zu denen der Berufsunfähigkeitsversicherung entstehen können.