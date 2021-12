Continentale startet Roadshow zur Berufsunfähigkeitsversicherung

An Terminen in zehn Städten erhalten Versicherungsmakler ab 10. Mai Hintergrundinformationen zu den Ursachen von Berufsunfähigkeit sowie zum Marktumfeld, Verkaufschancen und zu Ansätzen für die Kundengewinnung.„Unser Ziel ist es, dem Makler echten Mehrwert für seine Beratung zu liefern. Produkte stehen deshalb nicht im Mittelpunkt", erläutert Holger Beitz, Leiter des Vertriebswegs Makler der Continentale , den Ansatz der neuen Veranstaltungsreihe.Zu den vortragenden Experten zählen die Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibovici zum Thema „Burn-out: Auf dem Weg zum gesellschaftlichen Flächenbrand" sowie der Verkaufstrainer Markus Sobau . Des Weiteren stehen Informationen zu Annahmepolitik und Leistung in der BU auf der Agenda.